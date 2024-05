Maroc: M. Abdennabaoui et le président du Conseil suprême de justice du Koweït conviennent de mettre en place un cadre conventionnel de coopération

Rabat — Le Premier président de la Cour de Cassation, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mohamed Abdennabaoui, et le président du Conseil suprême de justice du Koweït et président de la Cour de cassation, Adel Majid Bouresli ont convenu, mardi à Rabat, de mettre en place un cadre conventionnel de coopération entre les deux parties.

Convenu lors d'entretiens entre M. Abdennabaoui et M. Bouresli, en visite de travail dans le Royaume à la tête d'une délégation de haut niveau, cet accord concerne, notamment, l'échange d'expertises, la consolidation des compétences et la présentation des meilleures pratiques en matière de formation, de numérisation et de modernisation, indique un communiqué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Lors de cette rencontre, les deux responsables ont également passé en revue les nouveautés législatives et réglementaires et les réformes structurelles phares du système judiciaire au Maroc et au Koweït, outre les projets qui sont en cours de réalisation et leur contribution à l'amélioration de la jurisprudence et à la simplification de l'accès à la justice, ajoute la même source.

Au début de cette entrevue, les deux parties ont mis en avant la profondeur des liens historiques unissant les deux pays frères et l'importance de la coopération dans les questions stratégiques d'intérêt commun.