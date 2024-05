Maroc: Mise en lumière des immenses opportunités du nomadisme digital offertes par Essaouira

Essaouira — Les immenses opportunités du nomadisme digital (tendance à travailler à distance et vivre en dehors des lieux traditionnels de travail) offertes par la ville d'Essaouira, ont été mises en lumière lors d'un sommet international, dont les travaux se sont ouverts, mardi à l'espace socioculturel "Dar Souiri" dans la cité des Alizés.

Organisée par Consensus Public Relations (CPR) et SafetyWing, en collaboration avec la ville d'Essaouira et la Fondation de Recherche, de Développement et d'Innovation en Sciences et Ingénierie (FRDISI), sous le thème "Digital Nomads Connect Morocco : Shaping the future of work and travel", ce sommet de deux jours s'assigne pour objectif d'explorer en profondeur les possibilités offertes par la cité des Alizés pour les nomades digitaux, tout en présentant les infrastructures, les opportunités professionnelles innovantes et le cadre de vie unique de la ville.

Dans une allocution d'ouverture, le Conseiller de SM le Roi et Président fondateur de l'Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay, s'est réjoui du choix d'Essaouira pour accueillir ce sommet mondial qui réunit un parterre de responsables gouvernementaux, d'investisseurs étrangers et d'acteurs clés de l'économie numérique, soulignant l'adhésion profonde et authentique de la ville aux valeurs nomades.

Mettant en avant le statut exceptionnel d'Essaouira en tant que pivot mondial d'échange culturel et de connexion humaine, M. Azoulay a réitéré l'engagement ferme de la cité des Alizés à soutenir les initiatives visant à renforcer son écosystème numérique et à fournir un cadre accueillant aux nomades digitaux venant des quatre coins du globe.

Même son de cloche chez le gouverneur de la province d'Essaouira, Adil El Maliki qui n'a pas manqué de mettre en valeur le riche patrimoine de la ville remontant à l'aube de l'humanité, insistant dans ce sens sur l'importance de favoriser les bonnes infrastructures pour accueillir les nomades modernes.

"Grâce aux nombreux projets de développement entrepris dans la ville, à l'instar du Technopark, Essaouira est sur le point d'émerger en tant que destination de choix pour les nomades digitaux en quête d'opportunités professionnelles, d'un mode de vie serein et d'un environnement favorable à la créativité et à l'innovation", a soutenu M. El Maliki.

De son côté, Sarah Lamrani, secrétaire générale du ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration, a partagé avec l'auditoire une vue d'ensemble sur les diverses initiatives stratégiques du ministère visant à renforcer l'écosystème numérique du Royaume et à promouvoir un cadre propice à l'entrepreneuriat digital.

"Grâce à la stratégie nationale de transition numérique "Maroc Digital 2030" et aux efforts de collaboration avec le réseau Technopark, le Maroc vise à se positionner comme un leader de l'innovation numérique", a relevé Mme Lamrani dans une déclaration à la presse, se félicitant également des atouts exceptionnels du Royaume en matière d'attraction des nomades numériques, notamment sa diversité culturelle, environnementale et géographique.

C'est dans cette perspective que la directrice générale du Technopark Maroc, Lamiae Benmakhlouf, a mis en relief le rôle pivot de cette structure dans le soutien aux startups marocaines et étrangères et aux nomades digitaux.

"En offrant une gamme complète de services et un cadre favorable, Technopark Essaouira aspire à attirer une communauté florissante de nomades digitaux séduits notamment par le coût de la vie abordable et la qualité de vie qu'offre la cité des Alizés", a-t-elle enchainé dans une déclaration similaire.

Par la suite, l'auditoire a assisté à plusieurs tables rondes, au cours desquelles une pléiade d'experts internationaux ont partagé leurs perspectives sur les tendances émergentes du nomadisme digital, tout en scrutant les défis et les opportunités qui se présentent dans ce domaine en pleine expansion.

L'audience a également eu droit à des présentations enrichissantes mettant en lumière des études de cas et des "success-stories", offrant ainsi une vision approfondie des pratiques exemplaires et des leçons apprises dans ce domaine émergent.

Au programme de ce sommet mondial, qui se poursuit jusqu'au 8 mai, figurent également des ateliers interactifs, des sessions de brainstorming et des opportunités de réseautage visant à favoriser l'échange d'idées et le renforcement des collaborations.