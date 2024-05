Maroc: Le ministre malien de la Culture rend hommage à SM le Roi Mohammed VI pour Son soutien à la promotion de la culture africaine

Rabat — Le ministre malien de l'Artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme, Andogoly Guindo, a rendu, mardi à Rabat, un hommage appuyé à SM le Roi Mohammed VI pour les efforts que le Souverain ne cesse de déployer en faveur de la promotion de la culture africaine.

"Je tiens à rendre hommage à Sa Majesté le Roi et à Lui exprimer ma profonde gratitude et reconnaissance pour Son soutien à la promotion de la culture africaine", a indiqué M. Guindo, lors d'un point presse consacré à la présentation de l'exposition "Bamako Dreams 30" qui se tient au Musée national de la photographie à Rabat.

Le ministre malien a également salué, à cette occasion, l'action que mène le Souverain depuis très longtemps pour la "magnificence, la protection et la promotion de la culture et de l'art africains".

M. Guindo a, d'autre part, mis en relief les relations "multiséculaires" liant le Royaume du Maroc et la République du Mali, soulignant que les peuples marocain et malien sont "entremêlés, fraternisent depuis toujours et partagent une bonne partie de leur culture".

Le Royaume du Maroc sera l'invité d'honneur de la Biennale africaine de la photographie, prévue du 16 novembre 2024 au 16 janvier 2025 à Bamako, a-t-il annoncé, notant que cette édition marque la célébration du 30ème anniversaire de cet important événement culturel malien.

"Le choix du Maroc en tant d'invité d'honneur vise à renforcer nos liens multiséculaires, notamment dans le domaine culturel" et à imprimer une nouvelle dynamique aux relations de coopération entre les deux pays, a-t-il insisté.

Le ministre a fait observer à cet égard que "cette coopération avec le Maroc, nous la voulons dans tous les domaines d'expression culturelle", formant le voeu de voir se construire, avec la contribution du Mali, d'un musée continental de la photographie, dont le siège pourrait être situé à Rabat.

Il a, de même, émis l'espoir de voir la coopération bilatérale se raffermir davantage en matière des échanges culturels et artistiques. Le but étant de permettre aux artistes des deux pays de se produire à la fois au Mali et au Maroc, et de développer des relations de partenariat et de collaboration entre les instituts de formation dans les domaines artistique et culturel.

L'exposition "Bamako Dreams 30", qui donne à voir des photographies illustrant le génie et la créativité de 24 artistes africains, sera ouverte au public à partir du 8 mai. Co-produite par la Fondation nationale des musées (FNM) et les "Rencontres de Bamako" (Biennale africaine de la photographie), elle rend hommage à la capitale malienne, berceau de talents légendaires tels que Seydou Keita et Malick Sidibé.

Cet événement culturel réunit les oeuvres d'artistes provenant des quatre coins de l'Afrique qui ont profondément marqué les éditions précédentes et qui par le biais de leur art partageant avec le public le regard singulier qu'ils portent sur le continent à travers ses identités plurielles, ses représentations multiples, ses défis et ses aspirations.