Maroc: Rabat - L'APDN tient la 12ème session de son Conseil d'Administration

Rabat — L'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN) a tenu, mardi à Rabat, la 12ème session de son Conseil d'Administration (CA) sous la présidence de la ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah.

Cette réunion, à laquelle ont pris part la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, ainsi que plusieurs représentants de départements gouvernementaux, a été consacrée à la présentation du bilan des activités de l'Agence pour la période 2023-2029 par son Directeur général, Mounir El Bouyoussfi, indique un communiqué de l'APDN.

A cette occasion, Mme Fettah a salué l'engagement du gouvernement et des élus, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a permis aux régions du Nord du Royaume de réaliser un bond significatif en matière de développement et plus de progrès et de prospérité à la population ainsi que la mise en oeuvre de projets structurants qui bénéficient à l'économie nationale.

La ministre a appelé à ce titre à multiplier les partenariats et la coopération avec d'autres agences et établissements publics pour qu'ils puissent tirer profit de son expérience en matière d'élaboration de projets de développement à dimension sociale.

Pour sa part, le Directeur général de l'APDN a souligné que l'agence a pu superviser la réalisation de plus de 3.668 projets dans le cadre de la mise en oeuvre de sa stratégie pour la période 2013-2023, avec un taux avoisinant 76% à fin 2023, dont les programmes provinciaux de développement et les grands projets structurants notamment ceux de Tanger-Métropole et d'Al-Hoceima Manarat Al Moutawassit.

Il s'agit aussi, selon la même source, du programme visant la réduction des disparités spatiales et sociales en milieu rural et du projet complémentaire de réhabilitation et de valorisation de l'ancienne médina de Tétouan qui a nécessité une enveloppe budgétaire de 51 milliards de dirhams à laquelle l'agence a contribué à hauteur de 2,5 milliards de dirhams et a réussi à gérer environ 26,8 milliards de dirhams pour le compte de ses partenaires.

Abondant dans le même sens, M. El Bouyoussfi a expliqué que le programme de développement économique et social intégré de l'Agence s'articule autour de quatre axes principaux mobilisant un budget de 6,2 milliards de dirhams et dont les modalités de son financement seront arrêtés avec les partenaires après approbation du CA, affirmant que ce programme vise à réaliser la justice spatiale entre les différentes régions du Nord par le biais de projets multidimensionnels axés sur la mise à niveau territoriale prioritaire, l'amélioration des services et prestations offerts aux populations, le renforcement de l'offre spatiale pour l'investissement, la promotion de l'intégration économique, outre le programme de développement qui vise la transformation des centres émergents des zones concernées par la loi sur l'usage licite du cannabis.

La réunion a été une occasion de souligner l'importance d'intensifier les efforts pour réaliser un développement économique et social intégré et durable dans toutes les provinces et régions du nord du Royaume, conclut le communiqué.