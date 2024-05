Maroc/Pérou - Une délégation du gouvernement régional de Piura 'impressionnée' par le niveau de développement à Dakhla-Oued Eddahab

Dakhla — Les membres d'une délégation du gouvernement régional de Piura (Pérou) en visite à Dakhla se sont dits, mardi, "impressionnés" par le développement remarquable que connaît la région de Dakhla-Oued Eddahab et les chantiers lancés dans tous les domaines.

Cette visite qui s'inscrit dans le cadre de la diplomatie parallèle et la consolidation des relations unissant le Maroc et le Pérou, a été l'occasion de s'informer des principaux projets structurants dans la région de Dakhla-Oued Eddahab et de l'élan de développement et de progrès que connaît cette région à tous les niveaux.

Dans une déclaration à la presse, le gouverneur de Piura (Pérou), Luis Neyra León, a souligné que l'objectif de cette visite est de s'informer de près des différents chantiers et réformes lancés à Dakhla et d'établir un jumelage avec cette région, partant du fait qu'elle regorge de potentialités et atouts diversifiés.

De son côté, le parlementaire et membre du Congrès de la République du Pérou, Eduardo Castillo Rivas, a mis l'accent sur l'importance de ce jumelage qui permettrait aux régions de Dakhla et Piura de "renforcer leurs liens dans les domaines de l'agriculture, du commerce, de l'éducation et de la culture".

Relevant la pertinence du plan d'autonomie proposé par le Maroc, M. Castillo Rivas a indiqué que "c'est un projet que nous soutenons dans le cadre du Groupe d'amitié parlementaire Pérou-Maroc, en vue de parvenir à une solution au différend autour du Sahara".

Pour sa part, le président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, a noté que Dakhla a connu un développement notoire dans tous les domaines, à travers la mise en oeuvre du programme de développement intégré de la région, inspiré du Nouveau modèle de développement des provinces du Sud qui englobe l'ensemble des secteurs socio-économiques, culturels et environnementaux.

Cet élan de développement, a-t-il poursuivi, démontre le souci des pouvoirs publics aux niveaux central et local de renforcer l'attractivité de la région, dans l'optique de l'ériger en un pôle attractif pour l'investissement national et étranger.

La réalisation de projets structurants tels que le port Dakhla Atlantique, adossé à une zone industrielle et logistique devrait stimuler les différents secteurs productifs et consolider la position de la région, en tant que hub logistique et porte d'accès aux pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest, ce qui représente une opportunité pour les pays européens et latino-américains.

Par ailleurs, M. Yanja a relevé que l'Initiative atlantique lancée par SM le Roi Mohammed VI pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'Océan Atlantique constitue une opportunité unique pour unifier les efforts des pays de la région, établir un développement durable et garantir une coopération africaine multidimensionnelle qui consacre l'émergence d'une nouvelle Afrique, prospère et stable.

Plutôt dans la journée, les membres de la délégation péruvienne ont suivi un exposé présenté par le directeur du Centre régional d'investissement de Dakhla-Oued Eddahab, Mounir Houari, dans lequel il a mis l'accent sur les projets d'envergure dans la région, citant à cet égard le port Dakhla Atlantique, les zones de distribution et de commerce à Bir Gandouz et El Guerguarat et la Zone Franche West Africa adossée au port, ainsi que le projet de dessalement de l'eau de mer pour irriguer 5.000 Ha de terres agricoles.

A cette occasion, un accord de jumelage a été signé entre le Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab et le gouvernement régional de Piura, visant à renforcer les relations de coopération bilatérales dans de nombreux domaines d'intérêt commun.

Au cours de leur séjour, les membres de la délégation ont effectué une visite à la médiathèque de Dakhla, au port de Dakhla et à une unité industrielle de valorisation des petits pélagiques.