Algérie: Le président de la République ordonne l'élaboration d'un schéma sur l'environnement et l'urbanisme pour revoir le système de tri et de distribution des déchets

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné, lors d'une réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée mardi, l'élaboration d'un schéma sur l'environnement et l'urbanisme, avec pour but de revoir le système de tri et de distribution des déchets.

Après avoir écouté l'exposé sur le projet de loi relatif à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets, le président de la République "a instruit la ministre de l'Environnement de coordonner avec ses homologues des secteurs de l'Intérieur et de l'Habitat, sous la supervision du Premier ministre, pour élaborer un schéma sur l'environnement et l'urbanisme, avec pour but de revoir le système de tri et de distribution des déchets, à travers la sensibilisation des citoyens", selon un communiqué du Conseil.

Il a, également, ordonné "la création de start-up spécialisées dans le recyclage de déchets, au vu de la rentabilité économique importante de ce volet, à travers les opérations le transformation et de recyclage au profit de plusieurs secteurs, en tête desquels l'Agriculture".

Le président de la République a également donné des instructions pour "engager des mesures sur le terrain pour le tri, la distribution et le recyclage des déchets dans des wilayas pilotes, englobant les grandes villes, avant leur généralisation, dans le but de corriger les comportements sociaux pour les voir contribuer efficacement et positivement à notre écosystème".

A cette occasion, le président de la République a souligné "l'impératif de se mobiliser pour promouvoir l'image du pays dans le cadre des réformes que connait l'Algérie, et revoir certains textes réglementaires pour que les plans théoriques soient adaptés à une application rigoureuse des lois".