Algérie: Exercice de simulation de recherche et sauvetage d'un avion en détresse exécuté avec succès à Ghardaia

GHARDAIA — Un exercice de simulation de recherche et de sauvetage d'un avion en détresse en zone saharienne a été exécuté avec "succès", dans la région de Oued N'Chou à une trentaine de Km au Nord/est de Ghardaia, par le Commandement des Forces de Défense Aérienne du Territoire, a-t-on constaté sur place.

L'exercice, baptisé "SAREX 2024" consiste en une simulation d'un avion civil en détresse avec une panne de moteur transportant une cinquantaine de passagers à son bord survolant une zone désertique avant de s'écraser, selon le synopsis de la simulation.

Une fois l'alerte signalée, les différents acteurs des modules de recherche et de sauvetage sont informés au titre du dispositif, le plan d'urgence et de gestion de crise (ORSEC) est déclenché sous l'autorité du wali, un avion de reconnaissance est envoyé pour localiser le lieu du Crash, a-t-on expliqué.

L'envoi de l'avion de reconnaissance pour la localisation du lieu du crash est suivi par un déploiement des unités spécialisées de l'Armée nationale populaire (ANP), de la Gendarmerie nationale, de la Protection civile (PC) et des services de la santé militaire et civile ainsi que les éléments de la Police scientifiques pour identification des victimes et les agents des Douanes pour sécuriser leurs bagages, après un largage de kits de survie et de premiers soins sur l'endroit de cet accident aérien, a-t-on constaté.

Ce déploiement vise la sécurisation des lieux, la maîtrise des incendies, l'évacuation des victimes notamment les blessés et la recherche des boites noires de l'avion pour l'analyse de leurs données, a-t-on fait savoir.

Dans une déclaration à l'APS, le chef de la cellule de communication du Commandement des Forces de défense aérienne du territoire, le lieutenant-colonel Amine Belabed a indiqué que cette simulation exécutée avec professionnalisme permet de vérifier le degré de préparation et le travail de coordination entre les différentes forces d'intervention dans un tel sinistre.

Cet exercice s'inscrit dans le cadre du programme tracé pour l'année 2024 par le Chef d'Etat-major de l'ANP, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, afin d'évaluer et tester la chaîne de Commandement et le schéma d'alerte des forces d'intervention.

De son côté, le Directeur de l'exercice SAREX 2024, le colonel Ilyès Boulaaras, a souligné que "cet exercice de simulation exécuté dans les conditions les plus proche de la réalité, a révélé la disponibilité de déploiement de nos forces, l'évacuation des victimes et les secours dans de pareil cas".

Cet exercice, qui a duré environ trois heures a permis de tester le plan ORSEC de la wilaya de Ghardaia en cas de catastrophe aérienne, la coordination et l'efficacité de l'intervention, a affirmé le wali de Ghardaia, Abdellah Abinouar.

Et d'ajouter que cette simulation théorique et pratique vise le développement et le perfectionnement des méthodes d'intervention et des moyens techniques pour atténuer les conséquences des cas de catastrophe.

Dotées d'importants moyens logistiques et d'équipements spéciaux d'intervention, les équipes d'intervention (ANP, GN, PC, le secteur de la santé militaire et civile, ainsi que les différents responsables de la wilaya de Ghardaia ) qui ont participé à cet exercice, ont démontré leur aptitude à des cas de catastrophes dans une région saharienne et désertique sous des conditions climatique extrême (vent et tempête de sable).

Cet exercice de simulation s'est déroulé sous la supervision du Commandant Régional de Défense Aérienne de la 4e Région militaire (4-RM) à Ouargla et en présence de responsables et cadres de la Défense nationale ainsi que le wali de Ghardaia et les autorités civiles concernées par cet exercice de recherche et sauvetage des aéronefs en détresse.