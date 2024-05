Madagascar: Filière arachide - Hausse de 32% de la production dans la région Menabe

L'arachide constitue une des filières prioritaires appuyées par le ministère en charge de l'Agriculture et de l'Elevage.

C'est la raison pour laquelle ce département ministériel a soutenu 2 055 producteurs d'arachides dans la région Menabe, et ce, par le biais de la mise en oeuvre du projet PURPA (Projet d'Urgence de Renforcement de la Production Alimentaire) et à travers sa direction régionale ainsi que le Fonds de Développement Agricole (FDA). Lors de la préparation de la campagne culturale 2023-2024, ces paysans ont été dotés de 57,5 tonnes de semences certifiées ainsi que de 246,6 tonnes d'engrais. En outre, ils ont bénéficié d'un encadrement technique et bien d'autres appuis des autres partenaires techniques et financiers dont, entre autres, l'USAID Mikajy et l'ONG Durell. À la récolte, les efforts ont porté leurs fruits étant donné qu'une prévision de la hausse de l'ordre de 32% de la production d'arachide est enregistrée, d'après les informations publiées par le ministère de tutelle.

Zone à forte potentialité

La production d'arachide prévue pour cette campagne de grande saison se chiffrera ainsi aux alentours de 13 500 tonnes, a-t-on appris. Il est à noter que la région de Menabe réputée être une zone à forte potentialité en matière de production d'arachide produisait environ 10 000 tonnes d'arachides depuis ces dernières années. Il s'agit d'une première culture oléagineuse à Madagascar. En outre, l'abondance de la pluviométrie dans cette région plus précisément dans les cinq districts, à savoir, Manja, Miandrivazo, Mahabo, Belo sur Tsiribihina et Morondava, a également favorisé le développement de la culture d'arachide pour cette campagne de production, a-t-on évoqué. Les producteurs bénéficiant de l'appui du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage disposent en même temps des unités permettant de décortiquer les arachides à coque.

Demande en hausse

Il faut savoir que la filière arachide est une filière porteuse générant à peu près 35 000 emplois directs et indirects de la région. Afin de promouvoir cette filière, un festival est organisé annuellement dans le district de Belo sur Tsiribihina en son honneur. Une unité de transformation d'arachide en huile alimentaire vient également d'être mise en place dans le district de Morondava afin de développer cette chaîne de valeur. En effet, seules 60 tonnes d'arachides sont transformées en huile par les producteurs artisanaux sur place chaque année, d'après les informations recueillies auprès du ministère de l'Industrialisation et du Commerce. Force est également de remarquer que la demande d'arachide est en hausse aussi bien sur le marché local que sur le marché international. Outre la production issue de la campagne pluviale, les paysans dans la région du Menabe préparent déjà la culture de contre saison d'arachide, prévue entre juin et juillet de cette année.