Madagascar: Sanction FMF - Le club Fosa Juniors conteste la suspension de Joma

Les phases finales du championnat de Madagascar sont compromises et suspendues en raison de la sanction de la Fédération malagasy de football (FMF) à l'encontre de l'international Andrianirina Rajomazandry dit Joma.

L'ancien joueur du FC Fanalamanga qui évolue, à l'heure actuelle, au sein du FC Fosa Juniors de Mahajanga est interdit de jouer pendant deux ans, sanction prononcée par la FMF.

L'entraîneur de l'équipe du club Fosa Juniors, Franck Rajaonarisamba, a demandé à ce que la Fédération retire et annule cette sanction qu'il qualifie de trop sévère et très dure pour un footballeur. C'était lors d'un point de presse à Mahajanga, vendredi.

« C'est un problème entre le FC Fanalamanga et Joma. Le joueur n'a pas été payé pendant six mois et il a réclamé au président son salaire. Une altercation a éclaté entre eux. De plus, son contrat avec ce club a expiré depuis décembre. Ce qui signifie qu'il n'est plus lié à aucun contrat donc il est libéré. Nous l'avons engagé, d'autant plus qu'il doit nourrir sa famille et ses enfants. Son ancien club a commencé à réclamer une demande de transfert, alors que le contrat a expiré. Nous connaissons la loi et les règlements internationaux. Nous avons payé, mais le FC Analamanga a refusé d'arranger la situation. Nous avons adressé des lettres à la FMF et à son ancien club, mais sans réponse. En revanche, nous avons reçu une lettre de la Fédération datée du 9 avrilr.

Joma écope de deux ans de suspension de jouer, d'après la Fédération. Aucun motif de la sanction n'est inscrit dans la lettre. De plus, il n'a même pas eu le droit de se défendre. Nous appelons à une annulation de la sanction car elle ne tient pas. Cette situation nuit aussi au déroulement du championnat de Madagascar, qui entame les quarts de finale. Et depuis, les compétitions sont aussi suspendues à cause du cas d'un joueur. Ce n'est pas juste. Il faut résoudre rapidement le problème. Une interdiction de jouer pendant deux ans est très dure, même pour une année. Nous décidons de défendre Joma car c'est un joueur des Barea et il a défendu l'honneur du pays durant le Chan 2023 et, d'ailleurs, on a obtenu de bons résultats », déplore Franck Rajaonarisamba.