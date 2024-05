Madagascar: Rajoelina à Abu Dhabi - Opération de charme aux investisseurs

Seul chef d'État invité à la 13e édition du Congrès AIM, Andry Rajoelina déroule le tapis rouge aux investisseurs et les invite à investir à Madagascar. À cet effet, il met en avant le potentiel de Madagascar dans divers secteurs d'activité, ainsi que la position géostratégique du pays.

La plus grande plateforme d'investissement au monde. C'est en ces termes que Andry Rajoelina, président de la République, parle du Congrès AIM ou "Annual Investment Meeting". Un événement dont la 13e édition se tient à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.

En tant qu'invité d'honneur et seul chef d'État convié à y prendre part, le président de la République a saisi l'occasion de son allocution lors de la cérémonie d'ouverture, hier, pour lancer une opération séduction envers les investisseurs présents. Parmi les participants au Congrès AIM se trouvent en effet, des dirigeants régionaux et internationaux, ainsi que des décideurs de divers secteurs économiques.

"Pour atteindre notre émergence, nous sollicitons l'appui des partenaires potentiels et des pays amis pour accompagner le développement tant attendu par le peuple malgache", lance ainsi Andry Rajoelina, au début de son discours. Un appel qu'il a accentué en conclusion de sa prise de parole. "J'invite tous les acteurs étatiques privés, tous les partenaires ici présents à choisir Madagascar comme destination privilégiée pour leurs investissements", ajoute-t-il alors.

Pour convaincre les investisseurs présents au Congrès d'Abu Dhabi, le Président met en avant le potentiel et les ressources naturelles de la Grande île. Il démarre son argumentation par "la position géostratégique de Madagascar, et sa place centrale sur la carte du monde située au carrefour des routes maritimes". Une position qui "révèle notre rôle primordial dans le commerce et les échanges régionaux (...) notre pays se positionne comme un pont stratégique entre l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient et toute la région de l'océan Indien", ajoute-t-il.

Après la question géostratégique, le locataire d'Iavoloha attire l'attention de son assistance sur le tourisme. "Notre Grande île concentre à elle seule 5% de la biodiversité mondiale. Elle regorge de richesses naturelles et offre d'innombrables opportunités économiques et touristiques", avance-t-il d'emblée. Le chef de l'État souligne l'énorme potentiel de l'industrie touristique dans le pays en citant le tourisme sportif, culturel, balnéaire, en exemple. S'y ajoute la nécessité de renforcer les infrastructures touristiques, notamment, celles haut de gamme et écologiques.

Utile et durable

En guise de cerise sur le gâteau, "l'observation de notre mégafaune comprenant les célèbres «big four», la baleine à bosse, le requin baleine, la tortue de mer et les dauphins", est mise en avant dans le discours présidentiel. Sans ambages, il déclare que Madagascar "explore de nouvelles sources d'investissement, notamment en provenance des Émirats arabes unis, afin de diversifier notre clientèle touristique et stimuler la croissance durable du secteur". Pour bétonner ses arguments, il souligne "l'ouverture très prochaine" de la liaison aérienne entre les Émirats arabes unis et Madagascar, par le biais de la compagnie Émirates.

Dans la liste des secteurs clés énumérés dans son allocution d'hier, il y a l'agriculture. "(...) on estime qu'il faudrait plus de 800 millions d'hectares de surfaces agricoles pour nourrir la population mondiale. Madagascar dispose de plus de 36 millions d'hectares de terres arables, offrant ainsi un potentiel énorme pour combler cet écart alimentaire mondial. Nous avons les ressources naturelles, les sols fertiles et le climat propice pour être un grenier agricole majeur", argumente-t-il alors.

Toujours dans l'optique de mettre en lumière la diversité des opportunités d'investissement à Madagascar, Andry Rajoelina met en avant l'économie bleue. Il cite notamment l'exemple des crevettes estampillées du prestigieux label rouge. «Avec une production annuelle de 30 000 tonnes, notre pays joue déjà un rôle significatif sur la scène aquacole internationale. Et nous avons encore le potentiel de produire jusqu'à cent fois plus, avec une capacité de production pouvant atteindre jusqu'à 300 000 tonnes», soutient le Président.

Sur sa lancée, le locataire d'Iavoloha fait un détour par le secteur minier. Il le présente comme "un autre domaine d'investissement prometteur". Le chef de l'État affirme en effet "qu'avec des réserves considérables de cobalt, de vanadium, de fer, d'or, de graphite et de pierres précieuses estimées à 300 millions de tonnes, notre île se positionne comme un acteur majeur sur le marché mondial des minerais". Il a annoncé au passage "la collaboration" avec les Émirats arabes unis pour l'ouverture de l'usine de raffinerie d'or à Madagascar.

Le Président termine son tour d'horizon des exemples de secteur d'investissement clés par l'énergie. Ici encore, Andry Rajoelina fait parler les chiffres pour finir de convaincre les participants au Congrès d'Abu Dhabi à investir massivement dans la Grande île. "Madagascar possède un potentiel hydroélectrique estimé à plus de 7 800 mégawatts, une ressource considérable que nous sommes déterminés à exploiter", atteste-t-il avant de conclure, "En misant sur notre pays, vous êtes certains de bénéficier d'un placement financier utile et durable".