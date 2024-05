Madagascar: Électrification à Fort-Dauphin - Un exemple de réussite du partenariat public-privé

Ce n'est même pas une espèce rare. Le délestage est tout simplement inexistant à Fort-Dauphin. Une lumière permanente obtenue grâce à la magie du partenariat public-privé entre la société minière QMM et la JIRAMA. Un PPP qui offre aussi de bons effets dans d'autres aspects de la vie de cette ville touristique.

Il y aune dizaine de jours, le président de la République a inauguré une centrale solaire de 8 mégawatts et a également visité les travaux d'installation du premier parc éolien jamais construit à Madagascar. Ces unités de production d'électricité vont faire de Fort-Dauphin l'une des villes les plus en avance en termes de transition énergétique, et cela grâce au partenariat public-privé avec la société minière QMM.

Sans discontinuité

Mais Fort-Dauphin se distingue plus spécialement par une fourniture d'électricité sans discontinuité. La ville ne connaît pas ce délestage qui sévit dans toutes les agglomérations de Madagascar, petites ou grandes. Le tissu économique local et les ménages tirent profit de cette électricité permanente et ce depuis bien longtemps, au mois de mars 2011. En effet, par le biais d'un partenariat public-privé tripartite entre QMM, la JIRAMA et le projet Pôle de Croissance Intégré (PIC), la société minière fournit l'électricité à la ville de Fort-Dauphin et ses environs, au bénéfice de plus de 80 000 habitants.

Dès la construction des installations de QMM, il était évident qu'elle devrait avoir sa propre centrale électrique afin de pouvoir tourner sans subir les contraintes du délestage. Voyant l'intérêt d'un tel projet d'autoproduction d'électricité, les responsables publics ont exprimé le souhait d'un partenariat, d'autant plus que la JIRAMA est confrontée à de nombreuses difficultés pour satisfaire aux besoins de la ville de Taolagnaro, estimés à 1,9 mégawatts à l'époque. Après la mise en forme du partenariat, la société minière a acquis un générateur supplémentaire qui anticipait déjà les besoins en électricité de la ville sur les 10 années qui suivent.

Infrastructures publiques

Il est évident qu'un tel PPP profite à la localité et sa population. D'ailleurs, la collaboration ne s'arrête pas à la fourniture d'électricité, mais s'étale également aux infrastructures publiques de Fort-Dauphin, où l'on retrouve un réseau routier en bon état. Récemment, ces belles routes de la capitale de l'Anôsy ont fait le buzz sur les réseaux sociaux grâce à l'instigation de jeunes Majungais qui ont invité les autres villes à prendre exemple sur ce genre de partenariat. En tout cas, la présence d'unités industrielles d'une certaine envergure est forcément la clé d'un PPP réussi, comme c'est le cas de QMM pour Fort-Dauphin. C'est aussi une bonne raison pour encourager des investissements d'importance afin de tirer leur zone d'implantation vers le progrès. Sans oublier les bénéfices économiques habituels que l'emploi, les marchés de sous-traitance pour le tissu de PMI-PME, et surtout les recettes de devises étrangères.