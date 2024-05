Maroc: Marrakech - L'évolution des jardins de cactées en Californie sous les projecteurs

Marrakech — L'évolution des jardins de cactées en Californie a été sous les projecteurs lors d'une conférence animée, mardi au Musée Yves Saint Laurent (YSL) de Marrakech, par le botaniste américain, Dean G. Kelch.

Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre d'un cycle de conférences dédié à la botanique, dans le cadre du Centenaire du Jardin Majorelle, a été l'occasion pour ce chercheur de renom de faire la lumière sur les différents aspects de l'évolution, au fil du temps, de cette famille emblématique de plantes en Californie, passant de simples collections générales à des approches très spécifiques du design.

Ainsi, M. Kelch a relevé que les cactus sont utilisés comme plantes phares depuis plus de 150 ans en Californie, où le premier jardin de cette espèce fut le "Arizona Garden", installé vers 1880.

Après avoir mis en avant la conception et la diversité d'une panoplie de jardins magiques de cactus dont regorge la Californie, l'expert a souligné que le Jardin Majorelle est l'un des jardins de cactus "les plus époustouflants" du monde.

Dès l'entrée de cet espace magnifique "nous constatons une fusion d'un paysage aux couleurs spectaculaires avec un style architectural marocain classique, illustré par l'approche moderne de la fontaine islamique", a-t-il fait constater, ajoutant qu'un autre thème fort demeure "la répétition des cactus colonnaires".

Le Jardin Marjorelle "a beaucoup à nous apprendre sur les approches potentielles de conception de jardins de cactus dans des paysages ensoleillés", a-t-il fait observer, soulignant que "malgré son âge et sa renommée, son approche idiosyncrasique de la conception de jardins de cactus continuera à nous informer et à nous inspirer dans le futur et à nous montrer la voie à suivre dans la conception de jardins de cactus dans les régions les plus chaudes du monde".

Dans une déclaration à la MAP, le chercheur a, par ailleurs, mis en relief l'importance des cactus pour l'économie marocaine et la place dont cette espèce jouit dans la culture marocaine.

Pour sa part, le directeur du Musée Yves Saint Laurent de Marrakech, Alexis Sornin, a noté que cette conférence intervient à l'occasion du centenaire du Jardin Majorelle, puisqu'il est aussi question d'une expression cactus dans l'exposition temporaire du Musée YSL, pour lequel Dean Kelch a écrit un des chapitres du catalogue publié en français et en anglais aux éditions Jardin Majorelle.

Dans une déclaration similaire, M. Sornin a également rappelé que ce cycle de conférences a été initié récemment avec l'écrivain et paysagiste italien, Umberto Pasti, faisant savoir que deux autres conférences sont prévues en septembre prochain, toujours autour du thème de la botanique au Maroc et de manière plus générale dans le monde.

Titulaire d'un doctorat en botanique de l'Université de Californie à Davis en 1996, Dean G. Kelch a occupé le poste de directeur du Ruth Bancro & Garden & Nursery à Walnut Creek en Californie, ainsi que celui de chercheur et de conférencier à l'Université de Californie.

Il est actuellement responsable des programmes environnementaux au Département californien de l'Alimentation et de l'Agriculture, ainsi que chercheur associé à l'Université de Californie à Berkeley.

Dean G. Kelch est l'auteur de l'essai "Cactus : Le paysage évolutif d'une famille de plantes emblématique", publié dans le catalogue de l'exposition Cactus, présentée jusqu'au dimanche 7 juillet 2024 sous le co-commissariat de Marc Jeanson et Laurent Le Bon, dans la galerie temporaire du Musée Yves Saint Laurent de Marrakech.