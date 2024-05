Madagascar: Revendications estudiantines - Les étudiants acceptent de percevoir trois mois de bourses avec équipements

Le calendrier de paiement des bourses d'études publié par le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a été respecté. Le paiement des bourses en question a bel et bien commencé le lundi 6 mai 2024. Rappelons que les étudiants de Vontovorona et de la Faculté des Sciences ont manifesté la semaine dernière, réclamant le paiement sans délai de cinq mois de bourses (avec les équipements), correspondant aux cinq mois de cours déjà effectués depuis le début de leur année universitaire.

Pour certains étudiants manifestants, l'augmentation du montant des bourses d'études a également été réclamée. Selon le calendrier de paiement déjà publié, il s'agit du paiement de trois mois de bourses d'études, plus les équipements. Proposition visiblement acceptée par la majorité des étudiants, venus en masse, lundi dernier, toucher leurs bourses d'études auprès des caisses destinées à cet effet. On a pu observer sur les lieux de paiement la présence des représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les étudiants en Master (quatrième et cinquième années) des universités d'Antananarivo, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina, Toliara et Antsiranana, ont été les premiers à avoir perçu leurs allocations. Les étudiants en première année de Licence ne percevront les leurs qu'à partir du 10 juin 2024.