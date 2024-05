Madagascar: Festival et concerts - Hommage à Bob Marley à Tana

Le reggae exaltera le week-end de la Capitale et ses environs pendant trois jours, deux événements majeurs se dérouleront autour et pendant le 11 mai. Jour de commémoration du décès de Bob Marley le 11 mai 1981. Trois jours de festival donc à Ambohitrombihavana Ambohimangakely PK13, du 10 au 12 mai. Des concerts fleuves, des expos ventes, des performances, des mini randonnées, etc. le programme satisfera autant les petits que les grands.

Faisant partie du staff organisationnel, Tex Rambolamasitiana, « pour les 10 et 11 mai, tous les concerts débuteront à 18 h 30. Le 12 mai, les activités seront orientées vers les enfants. Avec une comédie musicale avec la compagnie Sahhaf, des jeux, de l'accrobranche, du parkour ». Les deux premiers jours, des artistes plus ou moins reconnus de la scène reggae malgache se relayeront au micro : Tanimanga Vibes, Akata, Djivà, Kheman, Kyàlaa, Jahmistacar, Gesta Po Zanzibar, Majestic Lion, Lehilahy Joby, Imahavelo et d'autres.Pour le dernier jour, les portes s'ouvriront à 10 h et seront prévues se fermer à 16 h.

L'autre évènement se tiendra seulement sur une journée et aura pour titre, sans détour, « Tribute to Bob Marley », avec Jah Roots Malagasy Revolution à la Teinturerie Ampasanimalo à partir de 16 h 30. Ce groupe est parmi les plus en vus en ce moment, ayant réussi à dépoussiérer la tradition reggae malgache grâce à des titres comme « Amia tintely ». À chacun et chacune de choisir alors, l'un ou l'autre ou tout simplement les deux.