Madagascar: Musique classique - Icanto au 149e concert de Midi

En plus d'une décennie, le rendez-vous incontournable des amoureux de la musique classique en est à sa 149ème édition. Pour le prochain concert de midi, Le Choeur Icanto est à l'affiche. Le mardi 14 mai, les planches de l'Ifm Analakely accueilleront cet ensemble vocal virtuose composé d'artistes lyriques passionnés par la musique classique. Le Choeur Icanto transportera le public dans un univers musical raffiné à travers un programme riche et varié. Par ailleurs, ce concert constitue une opportunité exceptionnelle de découvrir de nouveaux talents et de vous immerger dans la splendeur de la musique classique.

À savoir que l'Ensemble vocal Icanto a été créé en 2012. Il regroupe plusieurs amis passionnés de la musique classique et se spécialise dans l'interprétation de musiques classique contemporaine et d'autres musiques populaires arrangées pour chorale. Le groupe vise à vulgariser la musique classique à travers de nouvelles sonorités, arrangements et des approches musicales peu connus des amateurs du monde lyrique. Depuis sa création, Icanto a pu donner plusieurs concerts à Antananarivo dont notamment au Cercle Germano Malagasy, au Hall de la Gare, à l'auditorium du Lycée Français de Tananarive... L'ensemble vocal est à son énième participation au concert du midi de Madagascar Mozarteum. Le groupe est sous la direction artistique de Fitah Rasendrahasina, et l'encadrement technique et l'accompagnement au piano par Hery Andrianirina.