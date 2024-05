Madagascar: Andry Rajoelina - Offensive économique auprès des investisseurs émiratis

En marge de cet évènement mondial, le Chef de l'Etat a eu plusieurs rencontres bilatérales avec de nombreux dignitaires émiratis.

Madagascar était à l'honneur durant le Congrès AIM (Annual Investment Meeting) qui se déroule à Abu Dhabi. En effet, le président Andry Rajoelina est l'unique Chef d'Etat qui participe à la 13e édition de cet évènement économique international, en tant qu'invité d'honneur du président des Émirats Arabes Unis, son Altesse Mohamed Bin Zayed Al Nahyan. 12 000 participants composant 175 délégations officielles sont présents à Abu Dhabi pour se pencher autour du thème : « S'adapter à un paysage d'investissement en mutation : exploiter un nouveau potentiel pour le développement économique mondial ».

Andry Rajoelina est aux Émirats Arabes Unis pour lancer une véritable offensive économique auprès des investisseurs émiratis. Durant sa prise de parole hier, lors de la cérémonie d'ouverture du Congrès AIM 2024, le Chef de l'Etat a lancé un appel pour l'intensification des partenariats économiques entre les deux pays. En effet, en ce début de son second mandat, le locataire d'Iavoloha décide d'enclencher la vitesse supérieure en effectuant un lobbying à l'international afin que Madagascar puisse retrouver sa place au sein des instances économiques internationales.

Le Congrès constituant une des plateformes économiques les plus dynamiques dans le monde, cette rencontre constitue ainsi une belle occasion pour atteindre cet objectif. « Notre pays ambitionne de tisser des liens stratégiques et d'attirer des partenaires et des investisseurs partageant notre vision d'une croissance économique durable. Madagascar offre ainsi un écosystème propice à l'investissement dans divers secteurs clés », a-t-il déclaré, en invitant la communauté d'investisseurs présents aux Émirats Arabes Unis à explorer les opportunités d'investissement disponibles dans la Grande île.

Raffinerie aurifère

Durant cette occasion, le président Andry Rajoelina a annoncé la collaboration avec les Émirats Arabes Unis en vue de l'ouverture prochaine de la première raffinerie aurifère à Madagascar afin de développer l'industrie minière du pays. Il a aussi évoqué les efforts entrepris par le gouvernement malgache en matière de transition énergétique, en mettant notamment l'accent sur le développement des énergies renouvelables telles que les parcs solaires, les parcs éoliens et l'hydroélectrique. Le Chef de l'Etat a notamment mentionné le projet d'installation de 47 parcs solaires à travers le pays, ainsi que le projet « Hazavana ho anao » qui consiste à distribuer des lampes solaires aux ménages malgaches. Il a aussi fait une annonce relative à l'ouverture très prochainement de la ligne aérienne reliant Madagascar et les Émirats Arabes Unis.

Il n'a également pas manqué d'inviter les acteurs étatiques et les opérateurs privés émiratis à choisir la Grande île pour leurs investissements, notamment dans les secteurs du tourisme et l'agriculture, tout en soulignant que le gouvernement malgache met tout en oeuvre pour offrir un environnement propice à des placements financiers utiles et durables. Le Chef de l'Etat a aussi eu des rencontres bilatérales avec plusieurs dignitaires émiratis pour le renforcement des relations économiques entre les deux pays. Notamment avec Dr Thabi Bin Ahmed Alzeyoudi, ministre d'Etat chargé du Commerce extérieur, ainsi que la délégation de l'« AD Ports Group » qui est le développeur et régulateur exclusif des ports et des infrastructures connexes à Abu Dhabi.