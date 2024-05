Madagascar: Ascension - Fête chrétienne célébrée depuis plus de 17 siècles

Demain 9 mai, les églises et temples chrétiens accueillent les fidèles pour la célébration de l'Ascension, mais la journée sera fériée pour tous, chrétiens ou non.

L'Ascension, célébrée par les chrétiens au quarantième jour à partir de Pâques - faisant qu'elle tombe toujours un jeudi - marque la fin de la présence physique de Jésus sur terre après sa résurrection, et son élévation au ciel. Cette fête précède, pour les chrétiens, la Pentecôte qui a lieu dix jours après l'Ascension. La célébration de l'Ascension a été attestée au IVe siècle, soit il y a plus de 17 siècles. Au début, cette fête a été célébrée en même temps que la Pentecôte.

Férié

Aujourd'hui, l'Ascension est un jour férié pour tous, chrétiens ou non, dans une trentaine de pays à travers le monde, dont Madagascar. Il s'agit d'une dizaine de pays africains dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Namibie, le Burundi, le Cameroun, ou encore le Burkina Faso. En Europe, l'Ascension est également fériée dans une quinzaine de pays et États, dont la France, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la Norvège, le Luxembourg, la Suisse, les Pays-Bas, l'Islande, l'Autriche, sans oublier la Suède, et bien entendu, au Vatican. Au Brésil, l'Ascension est fériée seulement à Rio et à Sao Paulo. En Océanie, l'Indonésie, pays où 85% de la population est musulmane, l'Ascension est également un jour férié. Dans plusieurs pays européens, le jeudi de l'Ascension n'est pas férié, l'Ascension étant célébrée le dimanche suivant. Tel est le cas pour le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, ou encore le Portugal, et la Pologne. Pour les Orthodoxes, l'Ascension est, cette année, célébrée le 13 juin.

%

Travail

A Madagascar, bien que le jeudi de l'Ascension soit un jour férié, un certain nombre d'activités non-essentielles et ne faisant ainsi pas partie des domaines d'activités stratégiques, restent ouvertes, notamment dans le domaine commercial, formel ou informel. Nombre de magasins et boutiques font le choix de rester ouverts, préférant accorder aux employés les extras exigés par les réglementations en vigueur. Il n'est pas rare, cependant, de voir par le passé, des employés du secteur commercial contraints de travailler durant certains jours fériés mobiles tels l'Ascension et l'Assomption, sans jouir de leurs droits. Situation régulièrement dénoncée par les syndicats.