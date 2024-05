Madagascar: Vako Urban Mozika - Mettre en valeur le patrimoine musical à travers la musique urbaine

Vako Urban Mozika, un projet culturel et artistique inédit est actuellement en cours de réalisation. Il s'agit d'un concept innovant qui marie en quelque sorte la musique urbaine au patrimoine musical malgache, notamment le Hira gasy et les autres musiques folkloriques qui font la particularité de Madagascar. Le projet vise justement à valoriser le patrimoine musical culturel de Madagascar à travers une création urbaine et contemporaine sur des rythmiques électroniques.

Ce projet a été initié et créé par Jento, rappeur du groupe DaHopp, en 2005 au studio Valimad. Il a été accompagné à l'époque par les musiciens de Rakoto Frah. Le projet prend racine dans le Hira Gasy qui, en rappel, est inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO mais les diverses musiques folkloriques ne seront pas en reste et seront également exploitées pour être mises en valeur.

La principale mission du projet est de transmettre cette richesse à la génération actuelle, notamment la jeunesse urbaine qui ne connaît plus ou pas toutes les facettes de notre culture musicale.

Le projet s'articule autour de trois activités principales : des recherches anthropologiques auprès des fédérations de Hira Gasy et Vakodrazana qui seront ensuite présentées à travers des conférences, mais également des résidences de création, de partage et d'échange avec d'autres artistes folkloriques et enfin des spectacles vivants qui se déclineront par la participation à différents festivals mais également par des concerts et des représentations sous différentes formes.