Algérie: Une délégation de la NASA visite l'USTHB

ALGER — Une délégation de l'Agence gouvernementale américaine NASA (National Aeronautics and Space Adminstration), a effectué mardi, une visite à l'Université des Sciences et de la Technologie Houari-Boumediene (USTHB), en prévision d'une collaboration entre les scientifiques et chercheurs des deux pays dans différents domaines.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme NASA-Land-Cover and Land-Use Change (LCLUC) qui porte, entre autres, sur l'urbanisation, la déforestation, l'expansion agricole, la désertification, la détection et la surveillance des incendies actifs et l'impact de ces changements sur la pollution de l'air et de l'eau, la perte de carbone dans l'atmosphère, les problèmes de sécurité alimentaire, la pénurie d'eau, la perte de terres productives, les tempêtes de poussière, la santé et la migration.

A ce propos, le chef scientifique de la délégation de la NASA, le Dr Sid Ahmed Boukabara, scientifique principal du programme de stratégie de la Division des sciences de la terre, a souligné que l'objectif de cette visite est "d'abord l'exploration, puis prévoir une collaboration entre les scientifiques et chercheurs des deux pays dans les domaines du changement climatique et leur impact, entre autres, sur l'énergie, l'eau et l'agriculture".

"Ces rencontres permettront à nos chercheurs et nos doctorants de bénéficier d'expertises et développer leur connaissance pour le bien du pays", a-t-il estimé.