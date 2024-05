Tchad: Présidentielle au pays - Dans l'attente des résultats, les candidats retournent à leurs occupations

Après le vote de lundi 6 mai, la longue attente des résultats de la présidentielle a débuté pour les Tchadiens, à commencer par les dix candidats. Le suspense ne prendra fin qu'avec la proclamation des résultats provisoires de ce scrutin, prévue au plus tard dans deux semaines. Chaque candidat revient donc à son quotidien ordinaire, notamment le président de la transition et son Premier ministre : beaucoup se demandent comment se poursuivra cette « cohabitation » au sommet de l'État.

« C'est le calme après la tempête », reconnaît l'un des candidats à la présidentielle, qui dit savourer « un repos bien mérité après des semaines de campagne intense ». Il n'est pas le seul dans ce cas : chacun des 10 candidats se repose ou est déjà revenu à ses activités professionnelles. Cela en attendant la proclamation des résultats, rapporte notre envoyé spécial à Ndjamena, Esdras Ndikumana.

Même chose pour la tête de l'exécutif de transition tchadien, « le pilote et le co-pilote », comme on nomme l'attelage constitué par le président de la transition Mahamat Idriss Déby et son Premier ministre Succès Masra. Chacun a repris sa place comme si de rien n'était : au Palais Toumaï pour le premier, à la Primature pour le second.

« Mais il y a des mots et des gestes qui ne s'oublient pas », décoche un haut responsable proche du président de transition, en faisant allusion aux propos tenus au cours d'une campagne électorale qui s'est musclée au fil des jours.

La rivalité entre Mahamat Idriss Déby et Succès Masra a été telle que ces deux personnalités, les plus en vue durant la campagne, n'ont pas hésité à se décocher des flèches à distance, parfois « empoisonnées », selon le mot d'un chercheur. « Mais ils sont pour le moment obligés de continuer leur drôle de cohabitation jusqu'à la proclamation des résultats », prévue au plus tard le 21 mai, a-t-il ajouté.

« Après, on entre dans l'inconnu, quels que soient les résultats qui seront publiés », a abondé un autre analyste.

La CEEAC et son facilitateur, le président congolais Félix Tshisekedi, saluent le « calme » des élections

La mission de facilitation de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) salue également le déroulement de l'élection. Désigné par ses pairs de l'organisation régionale comme facilitateur pour le processus de transition au Tchad, le président congolais Félix Tshisekedi, a adressé ses félicitations aux autorités de Ndjamena. Cela par la voix de son représentant le ministre congolais du Tourisme Didier Mazenga.

Nous notons que le scrutin présidentiel du 6 mai 2024 s'est déroulé dans la paix, le calme, la quiétude quasi générale. La transparence est dans un climat apaisé, malgré quelques incidents mineurs qui ont été signalés dans certains centres de vote. Nous exhortons l'ensemble du peuple tchadien et toute la classe politique, après avoir exercé librement leurs droits civiques, d'attendre dans la tranquillité et la sérénité la proclamation de résultats par l'instance compétente.

Carol Valade Le président congolais avait déjà notamment permis le retour au pays de l'opposant Succès Masra, aujourd'hui Premier ministre en exercice et candidat à la présidence.