Ile Maurice: Il meurt coincé par son camion

Lundi, un sergent de police du poste de police de Plaines-des-Papayes a signalé un accident mortel dans l'enceinte d'Eastern Stone Crusher Ltd, située sur la Branch Road, à Fond-du-Sac. Suttish Tulsi, âgé de 46 ans et habitant Laventure, a été coincé entre un mur et son camion. Il avait des blessures sur tout le corps, et était inconscient.

Un médecin du SAMU l'a examiné et a constaté le décès de Suttish Tulsi. Sur les instructions du médecin légiste, le Dr Chamane, le corps a été transporté à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo pour l'autopsie, qui a attribué le décès à un choc et à de multiples fractures. Le corps a été remis aux proches. Aucun témoin indépendant ne s'est manifesté.

Suttish Tulsi était le propriétaire d'un camion et il était à son compte. Il s'était comme d'habitude rendu à l'entreprise pour plusieurs courses de matériaux ce jourlà. Après avoir déchargé sa marchandise lors du dernier trajet, il est descendu du camion pour vérifier s'il y avait des cailloux dans les pneus par mesure de sécurité, mais le camion a commencé à descendre. Il a couru derrière et a pu se rapprocher du pneu quand il s'est retrouvé coincé contre un mur, alors qu'il se trouvait du côté conducteur. Il est mort sur place. Le camion a continué à rouler jusqu'à ce qu'il s'arrête contre un autre mur en face. Selon notre source, Suttish Tulsi était un travailleur acharné et une bonne personne. La po- lice de Plaine-des-Papayes a ouvert une enquête.