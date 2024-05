Afrique: Chine - CIPCC a vibré au rythme des cultures du monde

Participant au programme de formation du Centre de communication de la presse internationale de Chine (CIPCC), les journalistes d'Afrique et d'Asie-Pacifique ont présenté, le 7 mai à Pékin, l'histoire, les traditions et le développement de leurs pays respectifs.

Intitulé « Journée des Nations », cet événement est une initiative organisée par le CIPCC et s'inscrit dans le cadre de multiples activités prévues par le programme. L'objectif étant de découvrir, célébrer la diversité culturelle étrangères dans tous les aspects à travers divers moyens de communication. Les journalistes du Congo, Cameroun, Bénin, Burundi, Gabon, de la République démocratique du Congo, du Népal, de la Namibie et bien d'autres, vêtus de leurs belles tenues traditionnelles, ont de par leurs récits fait connaître leurs différents pays et surtout captivé l'attention des représentants chinois venus pour l'occasion.

« L'organisation de cette journée est une tradition de notre programme. Elle est une occasion très particulière pour nous car elle nous permet de mieux connaître les traditions, l'histoire ou encore le développement des pays représentés ici. Je suis très content car ce n'est pas qu'une seule culture que nous célébrons mais des cultures riches de leur diversité », a indiqué Yu Lei, directeur du CIPCC. « Notre programme est centré sur la découverte approfondie de la chine dans tous les domaines. Il est donc d'autant plus important pour nous également de découvrir les différentes cultures de nos participants. » a-t-il ajouté.

En effet, cette journée a été marquée par plusieurs activités, notamment la présentation des pays, la danse traditionnelle, l'animation musicale et la dégustation de certains repas locaux. Un voyage historique et culturel mettant en valeur la pluralité culturelle. Face à cette activité, les journalistes n'ont pas manqué d'exprimer leur joie et d'apprécier ce moment dit significatif. « Lorsque des personnes de différents pays partagent leurs expériences, leurs cultures et traditions, un enrichissement mutuel se produit. Cela favorise la compréhension interculturelle, augmente l'empathie et la tolérance, et peut même renforcer les liens entre les nations, comme nous l'avons vécu aujourd'hui. Cet échange culturel peut également conduire à de nouvelles perspectives, idées et solutions aux défis mondiaux, favorisant ainsi un monde plus diversifié et interconnecté. C'était une superbe journée », a déclaré Armindo Pereira, journaliste du Journal de l'Angola.

Pour David Menjor, journaliste libérien au Daily Observer Journal, l'organisation de cette journée est une grande opportunité qui fait ressortir la beauté de la diversité culturelle et la valeur de la coexistence mutuelle entre les personnes de différentes nationalités. " J'ai particulièrement été impressionné par la façon dont nous, journalistes en visite, avons saisi cette occasion pour démontrer les traditions et les modes de vies uniques de nos pays respectifs. Cela nous rappelle que quelles que soient les barrières linguistiques et les frontières que nous avons établies entre les pays, nous sommes définis par une identité unique qui est l'amour. Nos histoires varient et nos réalités diffèrent, mais nos cultures peuvent mutuellement être bénéfiques pour chacun de nous. Je suis heureux que l'Afrique soit désormais appréciée et aimée davantage par la Chine, non seulement en raison de ses nombreuses ressources naturelles différentes, mais aussi de la civilisation unique qu'elle possède », a-t-il dit.

À Uaueza Kanguatjivi, journaliste namibienne de renchérir : « La célébration de la Journée des Nations a mis en évidence les véritables objectifs de ce programme, à savoir la coopération internationale, la démocratie nationale et l'unité. Nous avons eu l'occasion de découvrir et d'interagir avec les nombreuses coutumes et civilisations des régions d'Afrique et d'Asie-Pacifique. À travers différents types de musiques et danses ; des recettes traditionnelles et costumes traditionnels, les journalistes des pays en développement ont levé haut leurs drapeaux nationaux ».