Afrique de l'Ouest: Le président Talon confirme l'interdiction d'embarquer du pétrole nigérien via Sémè Kraké

Le président béninois a confirmé mercredi 8 mai la décision d'interdire l'embarquement du pétrole nigérien via la plateforme de Sèmè Kpodji. Dans une courte déclaration, Patrice Talon dit regretter les relations difficiles entre les deux pays et insiste sur le fait qu'il souhaite qu'elles se normalisent.

Le président Patrice Talon a pris la parole pour confirmer, expliquer, justifier sa décision. D'abord, il a confirmé une information RFI : il s'est plaint de n'avoir eu aucune réponse des autorités nigériennes dans sa démarche d'apaiser et de normaliser les relations entre les deux pays. Il fait le point de ces initiatives : ouverture des frontières côté Bénin, envoi de messages, et même de son ministre des Affaires étrangères à Niamey comme émissaire.

Patrice Talon estime que les échanges entre pays doivent se faire de façon formelle et structurée. Et c'est là qu'il explique que ce sont les Chinois qui l'ont informé de l'arrivée d'officiels nigériens au Bénin pour l'inauguration du pipeline. Pour lui, « c'est de l'informel ».

Patrice Talon a également indiqué que des quantités importantes de céréales du Bénin empruntent des moyens informels pour entrer au Niger. « On ne peut pas nous voir comme des ennemis et vouloir notre collaboration et nos moyens », dit-il. Et pour lever la mesure, le chef de l'État béninois pose ses conditions : « Si demain Niamey accepte de collaborer, les bateaux pourront embarquer le pétrole nigérien » dans les eaux béninoises. Le chef de l'État cherche notamment la réouverture des frontières terrestres et le rétablissement les relations.

« Je suis peiné par les relations tendues entre le Niger et le Bénin, deux pays amis et frères », regrette M. Talon. « Prendre le Bénin comme pays ennemi et répandre qu'il a massé des troupes étrangères à ses frontières pour attaquer le Niger est totalement ridicule », conclut le chef de l'État béninois.