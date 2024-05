Gabon: Grossesses précoces en milieu scolaire - Une bataille pour l'ONG Croix Jaune

L'organisation non gouvernemental "La Croix Jaune humanitaire africaine" a échangé avec les élèves des classes de 5è et de 4è du Collège d'enseignement secondaire Jean Hilaire Aubame Eyeghe. Le but de cette rencontre entre les deux parties, était de sensibiliser les apprenants contre les grossesses précoces en milieu scolaire. C'était ce mardi 07 mai 2024 à Nzeng-Ayong, dans le 6è arrondissement de la commune de Libreville.

C'est près d'une centaine d'élèves en uniforme qui ont investi l'amphithéâtre de l'établissement. Ils ont été entretenus par un médecin et une psychologue sur le thème :" La lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire ". Une thématique appréciée à sa juste valeur par le président de l'ONG Croix Jaune Humanitaire Africaine. " Nous sommes une organisation humanitaire. Cette thématique a été choisi pour sensibiliser les élèves de 5è et ceux de 4è. Nous sommes entrain d'écrire un nouveau chapitre de notre pays depuis le coup de libération opéré par le CTRI et à sa tête, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous avons d'ailleurs la chance de l'avoir pour bâtir notre pays. Et bâtir notre pays, revient à sensibiliser, conscientiser les plus jeunes aux dangers des grossesses précoces. Cela les éviterait de tomber dans le piège du décrochage scolaire. Ce sont ces enfants, l'avenir de demain que nous voulons." fait savoir Gildas Bekale B'Ondo, Président de l'Ong Croix Jaune Humanitaire Africaine.

La thématique a suscité beaucoup d'intérêts et d'interrogations chez les apprenants. Plusieurs d'entre eux ont pris des notes. Ce qui pour la psychologue, est d'une importance capitale que les jeunes soient sensibilisés. "Il faut parler aux plus jeunes, discuter avec eux des sujets qui les concernent. C'est pour leur avenir et l'avenir de leur pays. J'invite d'ailleurs les parents à dialoguer avec leurs enfants, discuter avec eux des sujets de la sexualité afin qu'ils n'aient pas des surprises désagréables, comme par exemple des grossesses précoces, non désirées, des maladies sexuellement transmissibles et surtout, le décrochage scolaire" conseille Chynyère Obioma Okomo, psychologue de l'éducation et du développement de l'enfant et de l'adolescent.

Le Docteur Harouna Massahoudou, dans son exposé, a entretenu les collégiens sur les causes, les risques et les conséquences des grossesses en milieu scolaire. Aussi, a t-il conseillé aux élèves de se cultiver. Le thème a été fortement salué, non seulement par les dirigeants de cet établissement scolaire, mais surtout, par les apprenants qui l'ont apprécié à sa juste valeur. Aussi, le médecin a t-il invité les enfants de discuter avec leurs parents, de poser des questions y relatives pour en savoir un peu plus.

Attentifs aux explications du médecin et de la psychologue, les élèves ont dit avoir aimé la thématique. Richy Nzolo et Malvitia Ndong Ovono, respectivement élèves en classe de 5è T et 4è N disent avoir retenu les explications des deux exposants. Ils se feront le plaisir d'en parler autour d'eux-mêmes, en classe, à la maison et même aux amis du quartiers et d'autres établissements.

La rencontre a eu lieu dans une bonne ambiance, profitable pour les apprenants venus nombreux. En guise de conclusion, Gildas Bekale B'Ondo, Président de l'Ong Croix Jaune humanitaire africaine, a rappelé à toutes fins utiles, que l'Ong dont il est le premier responsable, milite pour le bien-être social, la sensibilisation des apprenants...Elle apporte sa pierre à l'édifice Gabon qui a pris son essor vers la félicité.