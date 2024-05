Congo-Kinshasa: Bombardement à l'Est de la RDC - La CNDH interpelle le Gouvernement, la Communauté Internationale, le HCR et les institutions nationales des droits de l'homme dans le monde

La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) exprime son indignation suite aux bombardements perpétrés le vendredi 3 mai 2024, ciblant les trois sites d'abri des déplacées internes dans les quartiers du lac vert, de Lushagala et de Mugunga à Goma, dans la province du Nord-Kivu à l'Est du pays.

Les obus lancés par l'armée Rwandaise sous couvert du M23 ont causé la mort de 12 personnes et au moins 30 autres, principalement des femmes et des enfants, sont blessés. Plusieurs dégâts sont aussi enregistrés du côté des abris et des structures humanitaires.

La CNDH tient à préciser à l'opinion tant nationale qu'internationale, que ces faits fragrants, oeuvre de l'armée Rwandaise, sont constitutifs des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire, a rapporté la CNDH dans un communiqué officiel signé par Monsieur Paul Nsapu Mukulu, président de ladite structure.

Il en a profité pour rappeler que, la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de conflits armés en son article 3 stipule que : «les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat...seront, en toutes distances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable...».

Dans ce communiqué, la CNDH recommande de prendre des mesures idoines pour stopper, une fois pour toutes, ces attaques criminels et barbares qui continuent à endeuiller nos populations et mais aussi d'assumer la charge en immédiat des victimes de ces odieux; à la communauté internationale, elle demande de prendre des mesures coercitives contre le Rwanda et son supplétif M23; au Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, elle exige d'intensifier le lobbying auprès du conseil de sécurité des Nations-Unies afin que des sanctions sévères soient prises contre le Rwanda pour les atrocités commises dans le sol congolais; enfin, la CNDH s'adresse aux institutions nationales des droits de l'homme dans le monde de se mobiliser pour accompagner la CNDH-RDC dans la mission classique de promouvoir et de protéger les droits de l'homme, tout en décourageant, par toutes les voies de pression existantes, tous les auteurs des graves violations qui oeuvrent à l'Est de la RDC.

Pour finir, la CNDH exprime sa compassion aux familles touchées par ces actes odieux des rebelles du M23, et rassure au peuple congolais qu'elle s'emploie conformément à ses attributions, à documenter les faits pour que les commanditaires de tous ces actes génocidaires répondent de leurs actes.