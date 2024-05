Congo-Kinshasa: Implantation d'une entreprise pharmaceutique au pays - La Société Afri Oil sollicite un financement de 200.000 USD pour un Projet à impact social visible !

«Nous avons beaucoup de plantes médicinales qui chôment au pays et qui sont de fois mal exploitées par les tradi praticiens, avec toutes les conséquences y afférentes (sans dose, surdosage etc.). Le danger de dépendre des fournisseurs étrangers. Mes connaissances en la matière et mon domaine d'études (PhD en chimie médicinale : détails sur mon projet de recherche) », souligne le Docteur Jean-Pierre Kayembe, Initiateur de la Société Afri Oil, qui sollicite, auprès des bailleurs de fonds et autres mécènes patentés, un financement de 200.000 USD, pour mettre en oeuvre son ambitieux projet et ses idées novatrices. Il entend, concrètement, avec la somme voulue, acquérir notamment une vaste plantation des palmiers à l'huile (50-100 hectares), des matériels d'extraction, de raffinage et de purification. Ci-dessous, les détails sur ce projet de grande ampleur.

Projet Mère : « Implantation d'une entreprise pharmaceutique en RDC »

Briefing :

Nous avons beaucoup de plantes médicinales qui chôment au pays et qui sont de fois mal exploitées par les tradi praticiens, avec toutes les conséquences y afférentes (sans dose, surdosage etc.)

Le danger de dépendre des fournisseurs étrangers

Mes connaissances en la matière et mon domaine d'études (PhD en chimie médicinale : détails sur mon projet de recherche)

Challenge : vue le shortcoming financier pour l'implantation de l'industrie pharmaceutique dont j'ai déjà un business plan, je me suis décidé de ne pas croiser les bras mais plutôt de commencer par quelque part pour générer les capitaux nécessaires ... d'où la naissance et la création de la Société Afri Oil and Cosmetics (S.A.S.) pour la première fois en 2017, à Pretoria, South Africa, où elle est enregistrée et reconnue officiellement à ce jour, avec un numéro d'enregistrement : 2017/13224/07, SARS Number : 9382753185, puis en RDC en 2019 à Lubumbashi, R.D. Congo, au numero R.C.C.M. : CD/15H/RCCM/19-8-0051, id. Nat. : 6-20-N49379X, Numéro Impôt : A1923524R. Nous avons un statut dûment notarié.

%

Ce projet mère est subdivisé ainsi en plusieurs branches ou sous-projets tels que :

AFRI OIL AND COSMETICS (S.A.S.) AFRI OIL AND COSMETICS (S.A.S.) est une société de production, de fabrication et de commercialisation des huiles, produits chimiques brutes, produits cosmétiques, et toute la gamme des produits de nettoyage tout en assurant aussi les services après-après-vente. Comme son nom l'indique, la société comprend trois grandes divisions à savoir : Division des Huileries : cette division va servir de base arrière aussi à la fabrication des savons et autres produits cosmétiques et détergents solides et en poudres.

Objectifs principaux :

La production des huiles de palme et de palmistes brutes

Leur traitement et transformation physico-chimique pour la fabrication des huiles et graisses végétales de cuisson, les margarines, le biodiesel et les graisses, huiles lubrifiantes, les peintures à huile, etc.

Matériels : Pour ce, on aura besoin :

Une plantation des palmiers à huile (50-100 hectares)

Matériels d'extraction

Matériels de raffinage et purification (désodorisation, dé-colorisation/blanchement, désacidification, démucilagination, etc.)

Matériels pour le fractionnement (Les principaux équipements : pot de cristal, vis- refroidisseurs d'eau, membrane filtre-presse, etc.)

Division Cosmétique : c'est la division qui s'occupe de la fabrication des savons, les détergents, les lotions et pommades à partir des huiles de palme et de palmiste, en association avec les huiles essentielles et autres additifs.

Mais vue les multiples difficultés en fourniture des huiles de palmes et de palmistes, la nouvelle technologie nous donne la possibilité de fabriquer ces mêmes produits en format liquides, à base des produits chimiques commerciaux.

Notre société AFRI OIL AND COSMETICS (S.A.S.) fabrique ainsi toute une gamme des produits cosmétiques et détergents liquides appelée « NGELISA » tels que :

Le savon liquide pour vaisselles

Le savon liquide pour les mains

Le savon en poudre

Les désinfectants liquides

Les lotions,

L'air fresheners

Les parfums (Malassy)

Produits de de-ratification

Produits d'entretien pour offices, bureaux, maisons, chantiers etc., tels que le lave vitre, bactérole, créoline, eau de javel, le produit dégraissant liquide toutes catégories,

Division de nettoyage et service après-vente : cette division s'occupe plus de service après-vente, grâce à notre équipement puissant multi usage. Ici nous offrons les services tels que :

cette division s'occupe plus de service après-vente, grâce à notre équipement puissant multi usage. Ici nous offrons les services tels que : Le lavage à pression

Lavage des vitres

Hydro sablage

Flotte des véhicules/avions

Machines lourdes

Trottoir

Maison, chantiers, offices, hôpitaux, écoles, universités, etc.

Patio,

Gouttières

Pavé-uni

Graffitis, etc.

Division Commercialisation de produits chimiques brutes : Cette division est celle qui s'occupe de l'achat/l'importation et la commercialisation des produits chimiques brutes de l'étranger vers la RDC.

Les contrats déjà acquis : Nous avons déjà des clients surs avec lesquels nous avons déjà signé des contrats et d'autres sont en cours d'être signé cette semaine, Dieu voulant, y compris :

Nous avons déjà des clients surs avec lesquels nous avons déjà signé des contrats et d'autres sont en cours d'être signé cette semaine, Dieu voulant, y compris : La SNEL SA RDC (acquis)

L'UPN (acquis)

L'ISC (acquis)

La Société AMI-CONGO (en cours)

Et autres clients grossistes et détaillants privés (acquis)

La Richard (en cours).

Etc.