Congo-Kinshasa: Epinglant sept axes visés et quatre objectifs poursuivis - Adolphe Muzito favorable à la révision de la Constitution !

*Se plaçant au-dessus de la mêlée politique autour de cette épineuse question qui, dès l'annonce de ses couleurs, laisse couler beaucoup d'encres et salives, Adolphe Muzito y intervient, cependant, dans sa traditionnelle posture teintée d'objectivité et de patriotisme. Président National du parti politique Nouvel Elan et figurant emblématique du top 5 des mieux élus aux dernières élections présidentielles du 30 décembre 2023, il épingle les axes phares et les objectifs à poursuivre derrière la probable révision de l'actuelle Constitution de la RD. Congo votée, pour rappel, le 26 février 2006.

« Les réformes ou le changement de Constitution viseront : le changement du mécanisme et du taux de répartition des recettes à caractère national et d'origine extérieur entre l'Etat et les provinces y compris les entités territoriales décentralisées ; le transfert effectif des compétences exclusives des provinces par l'Etat en faveur de ces dernières ; le régime politique (présidentiel, semi-présidentiel ou présidentiel indirect) comme en Afrique du Sud, au Togo, en Angola, etc. ; l'application de la loi Bakajika ; les réformes liées à la titrisation des terres ; le financement des partis politiques, etc. » souligne Adolphe Muzito dans sa déclaration politique publiée, hier mardi 7 mai 2024.

Pour lui, il est impérieux d'actionner ce processus face aux enjeux des réformes politiques, économiques, financières, monétaires, budgétaires et sociales qui urgent à l'ère du deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, réélu massivement le 30 décembre 2023 et investi le 20 janvier 2024.

« L'élaboration de la Constitution définitive pour la RDC aura pour objectifs : l'entrée effective dans la République suspendue en 1960 ; la réhabilitation du peuple congolais comme constituant originel ; la restauration du lien juridique entre le peuple congolais et les pères fondateurs ainsi que la loi fondamentale de 1959 ; le rétablissement du lien juridique entre le Parlement belge et le peuple congolais », conclut-il dans son intervention patriotique.

