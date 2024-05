Congo-Kinshasa: Bombardements des camps des déplacés internes à Goma - Le Gouvernement invite la Communauté internationale à frapper fort !

Le Gouvernement de la RD. Congo a fermement condamné, cette semaine, les bombardements ayant ciblé, le week-end, le camp des déplacés de Mugunga, à Goma, au Nord-Kivu. Le bilan de cet incident fait état d'une dizaine de morts et plusieurs dégâts matériels enregistrés. Pour le Gouvernement de la République, cette situation illustre la volonté claire du Rwanda de poursuivre ses actes constitutifs de crimes de guerre commis sur le territoire congolais. Dans un communiqué de presse rendu par le Ministre de la Communication et médias, Patrick Muyaya Katembwe, le Gouvernement invite la Communauté internationale à prendre la mesure de ses responsabilités pour favoriser le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et sanctionner le régime de Kigali, qui continue à soutenir la rébellion du M23 sur le sol congolais.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo condamne le bombardement du camp des déplacés de Mugunga et appelle à des sanctions contre le Rwanda

Kinshasa, le 06 mai 2024 - Cinq (05) bombes ont été tirées, le 03 mai 2024, à partir de Karuba, localité située dans les hauteurs de Kiroche sous contrôle de l'armée rwandaise, pour atteindre le camp des déplacés de Mugunga dans la ville de Goma. Ce bombardement est la suite d'une série d'autres menés ces trois derniers mois par l'armée rwandaise et qui ont touché des cibles civiles dans l'objectif clair de semer la terreur au sein d'une population déjà meurtrie. Il s'agit entre autres du/de : bombardement intervenu le 2 février 2024 à Mugunga, à côté d'une Ecole Primaire ; bombardement d'un marché de Mugunga et d'un camp des déplacés de Nzulo le 7 février 2024 ; l'attaque de l'aéroport international de Goma par des drones rwandais le 17 février 2024 ; bombardement ciblant des civils à Sake le 22 février 2024 ; bombardement ciblant des civils à Nzulo à l'ouest de Goma le 18 mars 2024. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo condamne avec la dernière énergie cet acte terroriste qui illustre la volonté claire du Rwanda de poursuivre ses actes constitutifs de crimes de guerre commis sur le territoire Congolais. Ces actes, outre qu'ils violent le droit international humanitaire, traduisent non seulement le refus du Rwanda d'obtempérer aux injonctions de la communauté internationale de cessez-le-feu et de retirer ses troupes de la République Démocratique du Congo mais aussi sa volonté claire de poursuivre la guerre d'agression contre la RDC rejetant ainsi toute initiative de règlement de conflit par la voie pacifique.

Se tenant aux côtés des populations déplacées, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo rassure la population Congolaise et plus spécialement les personnes déplacées qu'il ne ménagera aucun effort pour les protéger et sauvegarder l'intégrité du territoire national. A cet effet, des mesures urgentes ont été prises pour renforcer la sécurité des déplacés et récupérer les territoires sous occupation de l'armée rwandaise. Une réponse appropriée sera réservée à ceux qui impunément s'en prennent aux paisibles populations au mépris des droits humains. Ils en répondront aussi devant la justice internationale. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo se réserve le droit de tirer toutes les conséquences sur le processus de Luanda et en appelle au facilitateur de prendre toutes les responsabilités quant à ce. Enfin, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo rappelle qu'il est urgent que la communauté internationale prenne des sanctions politiques et économiques conséquentes pour contraindre le Rwanda à abandonner ses aventures terroristes et meurtrières sur le territoire Congolais.