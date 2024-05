Afrique: Grande messe mondiale du cinéma - La 77ème édition du Festival de Cannes dévoile son équipe du jury pour 19 films en compétition

(Omar Sy, Acteur-Humoriste franco-sénégalais dans l'équipe du jury)

A quelques jours de la course à la Palme d'Or, le 77ème Festival de Cannes a dévoilé l'ossature complète de son jury. La fête commence du 14 au 25 mai en France où les grosses pointures du 7ème art sont attendues sur le tapis rouge. Quatre hommes et quatre femmes ont été choisis pour faire partie du jury du Festival de Cannes, qui sera présidé cette année par Greta Gerwig, figure du cinéma d'auteur américain devenue reine du box-office avec « Barbie » l'an dernier. A 40 ans, elle est la plus jeune présidente depuis Sophia Loren en 1966.

Parmi les membres du jury, on retrouve également Omar Sy, l'un des visages emblématiques du cinéma français actuellement dans le monde. Acteur-Humoriste franco-sénégalais, il a été plusieurs fois élu « personnalité » préférée des Français.

46 ans, Omar Sy franchit une nouvelle marche dans une carrière exceptionnelle depuis ses premiers pas dans l'humour potache («Omar et Fred ») jusqu'à son début de carrière à Hollywood, comme acteur et producteur. En passant par ses succès populaires en France.

Cannes a choisi l'une des stars d'un cinéma tricolore qui se veut plus représentatif de la diversité de la société : Omar Sy est né en banlieue parisienne, à Trappes, de parents venus de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie.

L'acteur, qui débattra avec les autres membres du jury pour départager les 19 films en compétition, devrait faire sensation sur le tapis rouge : il est à la fois l'une des personnalités préférées des Français et un interprète prisé dans le monde, notamment depuis le succès de la série de Netflix « Lupin ».

À ses côtés, siégera l'actrice française Eva Green, 43 ans, connue aussi bien pour ses rôles en France (dernièrement celui de Milady dans « Les Trois Mousquetaires ») qu'à Hollywood, chez Tim Burton notamment, ou aux côtés de Daniel Craig dans les James Bond.

Un an après avoir foulé le tapis rouge pour « Killers of the Flower Moon » de Martin Scorsese, rôle pour lequel elle a été nommée aux Oscars, l'actrice Lily Gladstone, issue d'un peuple amérindien, rejoint elle aussi le jury, dont elle est à 37 ans la benjamine.

S'ajoutent à cette liste l'acteur italien Pierfrancesco Favino («Le Traître »), 54 ans, le réalisateur japonais Hirokazu Kore-Eda, 61 ans, Palme d'Or en 2018 pour « Une affaire de famille », le cinéaste espagnol Juan Antonio Bayona («Le cercle des neiges », sorti en France sur Netflix), 48 ans, la réalisatrice libanaise Nadine Labaki, 50 ans, et la scénariste et photographe turque Ebru Ceylan, 48 ans.

La fête s'annonce palpitante !

Avec son jury au complet, ses 19 films en compétition vont se croiser pour succéder à « Anatomie d'une chute » de Justine Triet, Palme d'Or en 2023. Il y a également une trentaine de films annoncés, y compris dans les sélections parallèles. Cette dynamique renseigne que la grande fête mondiale du cinéma est désormais prête à dérouler son tapis rouge pour accueillir ses étoiles en France.

Outre les dizaines de milliers de festivaliers, des grands noms du cinéma y sont attendus tels que le créateur de Star Wars, George Lucas, pour une Palme d'Or d'honneur, le parrain de Hollywood Francis Ford Coppola, en quête d'une troisième Palme pour « Megalopolis », des acteurs stars comme Demi Moore, Emma Stone, Selena Gomez, Adam Driver ou Richard Gere. Donc, l'événement s'annonce fracassant !

Signalons que le Festival de Cannes qui se présente comme la grande messe mondiale du 7ème art, ouvre ses portes le 14 mai au soir avec la cérémonie d'ouverture, présentée par Camille Cottin, et la projection de la dernière comédie de Quentin Dupieux, avec Léa Seydoux, Vincent Lindon et Louis Garrel, « Le deuxième acte », qui sort en même temps en salle.

La sélection officielle du 77ème Festival de Cannes accueillera 52 films au total, dont 19 films en compétition et 15 dans la section «Un Certain Regard». «La sélection est le fruit de la projection de 2.000 films au total que nous avons tous vus», a révélé Thierry Frémaux, délégué général du festival. Et d'ajouter : «Cela n'a pas été particulièrement facile à faire, le cinéma américain ayant été impacté par une longue grève, ce qui a impacté à son tour le Festival de Cannes».