Cameroun: Ngidjiol Ngan « le SDF entrera à Etoudi en 2025 »

Suite de l'entretien avec Ngidjiol Ngan, ministre de la communication du shadow cabinet SDF. La tournée du Chairman Joshua Osih à travers le Cameroun.

Partout où il est passé, Joshua Osih a plaidé pour la Paix, le retour à la sécurité, la fin de la guerre dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il s'est engagé avec le concours de tous, à briser tous les murs de la haine et à combattre toutes les formes de discrimination, invitant enfin les uns et les autres, à développer un esprit de tolérance pour construire au quotidien des ponts de rapprochement entre les Camerounais et les Camerounaises. Joshua Osih a demandé à tous nos Compatriotes de rester mobilisés ; car, leur a-t-il déclaré, le changement c'est en 2025.

Les remerciements aux militants.

Il y a lieu de remercier tous nos Compatriotes, Membres du SDF ou non, tous les Jeunes, Étudiants, Sans Emplois, Diplômés et non Diplômés, Artisans, Paysans, Mototaximen, toutes les Femmes... qui ont pris part à toutes nos rencontres d'échanges dans les dix Régions, un grand Merci à tous les Monarques qui nous ont accueilli, de même que tous les Religieux dont les prières nous accompagnent au quotidien.

Sur la création d'un parti par un ancien du SDF.

La création d'autres partis politiques par des anciens cadres du SDF n'est en rien un fait nouveau au Cameroun, puisqu'ils sont légion ces partis politiques par nombre de nos anciens Camarades exclus, auto exclus ou démissionnaires. Nous demeurons sereins et le SDF debout.

%

Sur les futures échéances électorales

Notre parti s'y prépare activement en permanence. Et s'inscrit en faux contre toute idée et tout discours appelant à un quelconque boycott des élections au Cameroun. Nous travaillons en ce moment comme des fourmis pour espérer présenter des listes de Candidats à toutes les élections à venir et ce, dans toutes les circonscriptions électorales, et bien sûr que nous présenterons un Candidat à l'élection présidentielle de 2025, nous travaillons à cet effet avec plusieurs autres formations politiques notamment de LA GAUCHE, plusieurs Centrales Syndicales regroupées avec elle sous l'appellation de CAMEROON LABOR MOVEMENT (CALAMO) et sous sa déclinaison française, "MOUVEMENT TRAVAILLISTE CAMEROUNAIS". Plusieurs associations de Jeunes et de Femmes sont également actives sur ce plan, et nous continuons les pourparlers avec tous ceux qui voudront bien nous rejoindre dans ces différentes plateformes de collaboration.

Appel aux militants.

Nous apprécions à sa juste valeur l'enthousiasme, l'engagement et la détermination de tous nos Camarades dont les Responsables de nos structures de base, particulièrement ragaillardis par le passage du Chairman dans leurs localités respectives.

Pour clôturer, mon message fin est de dire à tous les Camerounais et à toutes les Camerounaises notamment aux Jeunes et aux Femmes, que le Changement sera effectif avec le SDF en 2025 dans les Mairies, à l'Assemblée Nationale et dans les Conseils Régionaux. Nous devons y croire. Le SDF entrera à ETOUDI en 2025 avec vous et pour vous.

Alors, inscrivons-nous massivement et maintenant sur les listes électorales.