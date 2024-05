Cameroun: Après la mort de Fru Ndi, le SDF se donne une nouvelle virginité politique

interview

Le Social Democratic Front SDF, principal parti de l'opposition au Cameroun s'est donné une nouvelle virginité politique depuis son 10è Congrès Ordinaire tenu en Octobre 2023 à Yaoundé. Avec, en toile de fond un hommage rendu à son fondateur le chairman Ni John Fru Ndi. Le nouveau chairman est arrivé : Joshua Osih. Il se lance à la conquête des sièges à la Mairie, au Parlement et Etoudi. Nous avons rencontré Ngidjiol NGAN, ministre de la communication du shadow cabinet du parti. Il nous en parle.

Comment se porte le SDF après la mort du Chairman Fru Ndi ?

Sous la houlette et l'impulsion du Chairman l'Honorable Chief Joshua Osih, l'ordre et la discipline reviennent progressivement dans les rangs, les Membres du Parti reprennent confiance et retrouvent de la motivation, et le SDF confirme au quotidien en le démontrant bien sûr, son statut de Parti National, bien présent dans tous les coins et recoins du territoire national, en témoigne la tournée nationale du Chairman entamée depuis le 06 Avril dernier. La célébration de la prochaine Fête de l'Unité le 20 Mai 2024, nous situera davantage.

Pouvez-vous nous parler de l'incident du Sud Cameroun ?

J'aurais aimé ne plus revenir sur ce sujet tant il risque de donner une note des plus négatives à la Région du Sud ; car, dans cette région comme dans toutes les autres, le Chairman et sa délégation ont rencontré des populations particulièrement hospitalières, des militants enthousiastes, des Monarques très ouverts et réceptifs, des Femmes en liesse, des Jeunes très excités et émus.

Nous avons constaté le mauvais état de nos routes, véritable calvaire de nos populations au quotidien. Et nous pensons qu'après plus de 60 années d'indépendance, auxquelles il faudrait ajouter tous les milliards déclarés investis dans ces projets de construction et/ou de réhabilitation de nos routes par le régime de Yaoundé mais à la réalité malheureusement détournés.

Les Camerounais méritent de bien meilleures routes. Dimanche 05 Mai, Joshua Osih et sa délégation sont dans la Région du Sud où il est d'ailleurs accueilli en triomphe par les Membres du Parti et les populations. Direction AKOM II afin de toucher du doigt la réalité et apprécier le niveau réel des travaux de construction de cette route EBOLOWA - KRIBI via AKOM II, un projet qui est annoncé à grand renfort de publicité et de tapage médiatique dans tous les budgets depuis plusieurs dizaines d'années et dans tous les discours de campagne du Président BIYA repris en choeur par ses lieutenants et autres "créatures" dans cette localité, un projet qui a déjà englouti plusieurs centaines de milliards et malheureusement encore non abouti jusqu'à ce jour.

C'est donc sur cette voie et notamment dans l'Arrondissement de Biwong Bulu que certains compatriotes aux relents ostracistes, se sont invités à la fête, en érigeant de nombreuses barricades sur la route pour empêcher la paisible évolution du cortège du Chairman. Et le parti par ma voix notamment, s'est déjà prononcé sur cet incident déplorable, mais qui ne saurait en aucun cas être l'unique point d'appréciation et d'évaluation de notre tournée nationale et en particulier, dans la Région du Sud qui d'ailleurs, est une Région à laquelle le Chairman est singulièrement attaché.

Quelle signification donnez-vous à cette tournée du Chairman ?

Elle fait suite à une résolution du Comité Exécutif National. C'est l'occasion pour Joshua Osih, de se présenter de nouveau à ses Compatriotes auréolé qu'il est désormais, de sa casquette de Président National du SDF. Et je ne pense pas exagérer si je vous révélais que l'Homme s'est aussi vu anobli depuis peu par les siens, comme Chef de 2è degré du Canton Maggie - Mangolo, c'est dans la localité de Bakassi dans la Région du Sud-Ouest.

Notre Chairman l'Honorable Chief Joshua Osih est donc allé à la rencontre des populations Camerounaises où qu'elles se trouvent sur le territoire national, afin de les écouter, de partager avec elles leur quotidien, de mieux connaître leurs problèmes et leurs difficultés, bien plus encore, de rechercher et d'explorer avec elles toutes les "pistes" de solutions et des réponses apportées à leurs nombreux questionnements. Ce fut aussi pour le Chairman, un grand moment de communion avec la base du parti afin de rebooster le moral des troupes et de renforcer l'intensification de la campagne des inscriptions massives sur les listes électorales.