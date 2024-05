Togo: Traite agricole- Les prix indicatifs du café et du cacao fixés à 1560 f cfa et 3380 fCfa

Le Secrétaire Général du Comité de Coordination pour les filières café et cacao a annoncé les prix indicatifs aux producteurs pour la période du 3 au 15 mai 2024. L’Information est rapportée par alome.com. Selon le confrère, ces prix sont fixés en fonction des cours mondiaux et s’élèvent à 1 560 francs le kilo pour le café sain robusta et à 3 380 francs le kilo pour le cacao de qualité supérieure. Il est précisé que ces prix sont calculés par rapport à l’échéance de juillet 2024 pour le café et pour le cacao. Ces indications visent à fournir aux producteurs une référence pour leurs transactions sur le marché local.

Selon le confrère Togo First, les exportations du café et cacao au départ du Togo ont enregistré une nouvelle hausse au terme de la campagne de commercialisation 2022-2023. Elles ont atteint 3 500 tonnes pour le café et 9 000 tonnes pour le cacao, selon le Comité de coordination de la filière café et cacao qui a procédé au lancement de l’opération de vente 2023-2024, le vendredi 27 octobre à Kpalimé. Ces données, ajoute la source, comparées à celles de la précédente campagne, à savoir 3 200 tonnes de café et 5 500 tonnes de cacao, reflètent une tendance haussière de 9% et 63% respectivement pour les produits.