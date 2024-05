Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 Mai 2024

Côte d’Ivoire : Performance économique - Le pays dans le top 10 des meilleures économies africaines

La Côte d'Ivoire fait désormais partie des 10 premières économies africaines en se classant à la 9ème place devant la Tanzanie. Elle est le 3ème pays d'Afrique francophone derrière l'Algérie et le Maroc et 2ème pays d'Afrique de l'Ouest derrière le Nigéria, a annoncé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, au terme du Conseil des ministres, le 08 mai 2024 à Abidjan-Plateau. Cette résilience de l'économie ivoirienne, a-t-il expliqué, est due essentiellement à sa diversification : « La croissance de notre économie est portée par le secteur secondaire avec un taux de croissance de 10% et par le secteur tertiaire avec un taux de croissance de 8% bien que nous demeurions le premier producteur mondial de cacao avec plus de 40% de part du marché et depuis 2015 premier producteur mondial de noix de cajou avec plus de 20% de la production mondiale ». (Source : allafrica.com)

Tchad : Présidentielle - Le président du Conseil constitutionnel objet de menace téléphonique

Me Jean Bernard Padaré, président du Conseil Constitutionnel au Tchad a reçu des messages de menaces, relatif au processus électoral en cours. Le numéro de l’expéditeur est précédé de l’indicatif de la France. « Dans le cadre des élections présidentielles du Tchad, deux personnalités en charge de la supervision du processus électoral, Jean Bernard Padaré, président du conseil constitutionnel, et Ahmat Bartchiret, à la tête de l’Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE), ont été la cible de menaces par SMS provenant de numéros avec des indicatifs français », signale TribuneEchos. Le dépouillement continue, les résultats seront connus le 21 mai prochain (Source : Le Journal du Tchad)

Nigeria : Fourniture d’électricité - Abuja restreint la quantité vendue au Bénin

Le Nigeria a significativement restreint la vente d’électricité à des clients étrangers, y compris le Bénin. Rapporte acotnou.com. Selon cette source qui rapporte l’information, la Commission nigériane de régulation de l’électricité (Nerc) a officiellement déclaré son incapacité à livrer la quantité normale d’énergie électrique prévue vers le Bénin, le Niger et le Togo en provenance du Nigeria. « Selon le document, la livraison d’électricité aux voisins du Nigeria ne doit à aucun moment dépasser 6 % de l’électricité totale du réseau ». Le Nigeria a décidé de mettre des restrictions dans l’exportation de l’énergie électrique vers ces trois pays voisins. C’est une mesure temporaire de six mois, à compter du 1ᵉʳ mai 2024 dont l’objectif est de permettre au Nigeria de satisfaire convenablement la demande locale. (Source : acotonou.com)

Togo : Traite agricole - Les prix indicatifs du café et du cacao fixés à 1560 f cfa et 3380 fCfa

Le Secrétaire Général du Comité de Coordination pour les filières café et cacao a annoncé les prix indicatifs aux producteurs pour la période du 3 au 15 mai 2024. L’Information est rapportée par alome.com. Selon le confrère, ces prix sont fixés en fonction des cours mondiaux et s’élèvent à 1 560 francs le kilo pour le café sain robusta et à 3 380 francs le kilo pour le cacao de qualité supérieure. Il est précisé que ces prix sont calculés par rapport à l’échéance de juillet 2024 pour le café et pour le cacao. Ces indications visent à fournir aux producteurs une référence pour leurs transactions sur le marché local. (Source : Alome.com)

Sénégal : Transparence dans les industries extractives- Audience entre le Président Bassirou Diomaye Faye et Oulimata Sarr

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience à Oulimata Sarr, une ancienne ministre de l’administration précédente dirigée par Macky Sall. Cette rencontre a eu lieu dans le cadre de son rôle de présidente du Comité National de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE). Oulimata Sarr a été reçue en audience, hier, au palais par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. La sœur du ministre Abdourahmane Sarr a recueilli les orientations du nouveau chef de l’Etat. A noter que l’ancienne Directrice Régionale de Onu Femmes était ministre de l’Economie, du plan et de la Coopération sous Macky Sall avant d’être nommée en février dernier présidente du comité national de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). (Source : adakar.com)

Bénin : Vol de vivres dans les écoles - Le Programme alimentaire mondial tire la sonnette d’alarme

Depuis le début de l'année scolaire en septembre 2023, une série de cambriolages a eu lieu dans les magasins de stockage de vivres des écoles au Bénin, totalisant 41 cas avec le vol de 10 tonnes de vivres. Ce constat alarmant d’Ali Ouattara, Directeur pays et représentant résident du Programme alimentaire mondial (Pam) au Bénin a été rapporté par Le Matinal. Selon Ali Ouattara, la privation de 10 tonnes de vivres représente un impact significatif sur les cantines scolaires, affectant directement la continuité des repas pour les élèves. La période des vacances semble particulièrement propice aux cambriolages, avec une vigilance réduite et des conditions de sécurité insuffisantes autour des écoles et des magasins de stockage a révélé le Directeur pays et représentant résident du PAM au Bénin. (Source : acotonou.com)

Rdc : Agression rwandaise - Tshisekedi n’abandonnera jamais l’Est du pays

La partie Est de la République démocratique du Congo, en proie à une guerre d’agression menée par le Rwanda sous couvert du mouvement terroriste M23, «ne sera jamais abandonnée par le président Tshisekedi », a appris mercredi l’Acp au cours d’un entretien.« Félix Tshisekedi (…) n’abandonnera jamais la partie Est du pays, victime d’une agression, comme certains de nos frères qui abandonnent et trahissent et veulent. (Source : Acp)

Maroc : Droits de l’homme- Le Roi Mohammed VI consacre comme fondement d'une société juste et apaisée (Ministre)

Dans un message relayé lors du 2ème séminaire international des mécanismes nationaux de mise en œuvre et d’élaboration de rapports en matière des droits de l'Homme à Asuncion, le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita, a souligné l'engagement de SM le Roi Mohammed VI en faveur de la protection et de la promotion des droits de l’Homme, les considérant comme le pilier d'une société moderne et équilibrée. (Source : L’Economiste)

Tunisie : Accident de la circulation- 12 morts et 445 blessés en une journée

La protection civile a annoncé que douze personnes ont trouvé la mort et 445 autres ont été blessées dans différents accidents au cours des dernières vingt-quatre heures. Durant la même journée, les unités relevant de l’Office national de la protection civile ont effectué, durant la même journée, 511 interventions dont 125 opérations de secours dans des accidents de la circulation et 55 opérations d’extinction d’incendie. (Source : African manager)

Niger : Niamey - Le Premier Ministre Lamine Zeine reçoit le Représentant du Fmi

Le Premier Ministre, Ministre de l’économie et des Finances, M. Ali Mahaman Lamine Zeine a reçu, ce mardi 07 mai 2024, le Représentant du Fonds monétaire international (Fmi) du Niger, M. Rasmané Ouédraogo.« Nous avons fait le tour des très bonnes relations entre le Fmi et le Niger notamment la prochaine mission de revue du Fmi qui se tiendra du 20 au 31 mai »a indiqué à la presse, à l’issue de l’audience, le Représentant du Fmi au Niger.Cette mission, a-t-il annoncé, « va analyser l’état de mise en œuvre du programme de la facilité élargie des traités et de la facilité pour la résilience ». Monsieur Rasmané Ouédraogo d’annoncer déjà que la mise en œuvre de ce programme est « très satisfaisante et les préparatifs se passent très bien ». (Source :Anp)