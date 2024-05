Afrique de l'Est: Plus de 635.000 personnes touchées par les inondations dont 235.000 déplacées

Des inondations « sans précédent et dévastatrices » en Afrique de l'Est ont provoqué des déplacements massifs de centaines de milliers de personnes forcées de quitter leur foyer au Burundi, au Kenya, au Rwanda, en Somalie, en Éthiopie et en Tanzanie, ont averti les organisations humanitaires de l'ONU mercredi, appelant également à des efforts soutenus pour faire face à la mobilité climatique.

Selon l'Agence de l'ONU pour les migrations (OIM), 637.000 personnes ont été touchées, dont 234.000 déplacées, selon un décompte effectué le 3 mai dernier par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA).

Les pluies torrentielles ont déclenché une série d'événements catastrophiques, notamment des inondations, des coulées de boue et de graves dommages aux infrastructures vitales telles que les routes, les ponts et les barrages.

« Ces catastrophes ont non seulement coûté la vie à de nombreuses personnes, mais elles ont également aggravé les souffrances des populations touchées et augmenté le risque de maladies d'origine hydrique », prévient l'OIM.

Abris d'urgence et articles ménagers essentiels

« Les inondations dévastatrices et sans précédent ont révélé les dures réalités du changement climatique, faisant des victimes et déplaçant des communautés. Alors que ces personnes sont confrontées à la tâche ardue de la reconstruction, leur vulnérabilité ne fait que s'aggraver », a déclaré dans un communiqué, Rana Jaber, Directrice régionale pour l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique.

Sur le terrain, l'OIM a fourni des abris d'urgence, des couvertures, des ustensiles de cuisine, des lampes solaires, des kits de dignité et d'autres articles à plus de 5.000 personnes au Burundi. En Ethiopie, l'OIM a aidé plus de 70.000 personnes touchées par les inondations dans les régions de Somali et d'Oromia.

Au Kenya, l'OIM et la Croix-Rouge du Kenya collaborent pour fournir des abris et des articles ménagers essentiels à près de 40.000 personnes dans l'est, le centre et l'ouest du Kenya - les régions les plus gravement touchées par les inondations. Dans la Somalie voisine, l'agence onusienne fournit à environ 240.000 personnes des abris, des kits d'hygiène et des soins médicaux essentiels.

La défi de la mobilité humaine lors des négociations sur le climat

L'Afrique est très vulnérable au changement climatique, bien qu'elle ne contribue qu'à hauteur de 4 % environ aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. L'Est et la Corne de l'Afrique ont été particulièrement touchés par l'alternance de cycles de sécheresse et de précipitations intenses au cours de la dernière décennie.

Toutefois, les pluies les plus abondantes et les pires inondations observées depuis des décennies dans les pays concernés ont été enregistrées aujourd'hui.

À l'approche des discussions sur le changement climatique mondial de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui se tiendront en Allemagne en juin prochain et qui devraient permettre d'établir l'ordre du jour de la Conférence des parties (COP), l'OIM plaide pour que les discussions sur le changement climatique incluent désormais les considérations sur la mobilité humaine.