Afrique: Dualité du défi de l'éducation dans le continent - Impératifs historiques et nécessités du 21e siècle

L'éducation en Afrique est à la croisée des chemins, confrontée à un double défi lié à la fois aux déficits existants et à l'évolution rapide des exigences de l'ère numérique. Malgré les efforts déployés par plusieurs pays africains pour inverser la tendance, le nombre d'enfants non scolarisés sur le continent reste toujours très élevé. Les progrès rapides des technologies du XXIe siècle posent de nouveaux défis, tels que la nécessité croissante de maîtriser le numérique, et les systèmes éducatifs africains doivent s'adapter rapidement pour rester à la fois pertinents et compétitifs.

Le choix de l'éducation comme thème de l'année par l'Union africaine offre une occasion unique de générer l'espace politique nécessaire au changement. Alors que nous marquons le début du "Mois de l'Afrique", c'est l'une des raisons pour lesquelles le Bureau du Conseiller spécial des Nations Unies co-organise notre série phare du Cycle des conférences sur l'Afrique 2024 avec la Mission permanente d'observation de l'Union africaine auprès des Nations Unies sur le thème "L'éducation par la science, la technologie et l'innovation vers l'Afrique que nous voulons". Faisant écho à l'appel du Secrétaire général António Guterres à mettre fin à l'approche du statu quo, nous visons à mobiliser les responsables politiques et les décideurs africains pour exploiter l'innovation et stimuler l'accès à une éducation de qualité en Afrique.

Pour accélérer cette transformation et libérer tout le potentiel du continent pour les générations futures, il est essentiel de prendre en compte les défis historiques et contemporains qui affectent l'éducation en Afrique.

Des impératifs historiques résultant d'un déficit existant

Lorsque le professeur Wole Soyinka, célèbre lauréat nigérian du prix Nobel et érudit, s'est exprimé sur le thème "Réanimer l'idée d'université" lors de notre conférence académique sur l'Afrique en 2023, il a clairement indiqué que le système éducatif africain produisait des résultats de haut niveau depuis des décennies, citant les succès des universités africaines "de Makerere à Ibadan, en passant par Achimota à Dakar". La richesse du patrimoine culturel et des enseignements traditionnels de l'Afrique, qui ont forgé des individus bien équilibrés pendant de nombreuses années, a fait du continent une puissance éducative pendant un certain temps.

Malheureusement, l'instabilité politique, les conflits, la mauvaise gestion, les chocs extérieurs et d'autres crises ont perturbé le système, entraînant des fermetures forcées d'écoles, réduisant l'accès à des environnements d'apprentissage sûrs et créant une pénurie d'enseignants de qualité. Ces problèmes ont entravé les progrès scolaires tout en privant les élèves du soutien social et émotionnel vital que leur apportent les établissements d'enseignement. Au fil du temps, ce changement a déclenché un cycle de pauvreté et de marginalisation, entravant le développement socio-économique et la stabilité des communautés africaines.

Malgré les progrès récents, les statistiques sur le déficit qui en a résulté donnent à réfléchir. L'Institut de statistique de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) souligne qu'un cinquième des enfants âgés de 6 à 11 ans, un tiers des enfants âgés de 12 à 14 ans et près de 60 % des jeunes âgés de 15 à 17 ans ne sont pas scolarisés en Afrique subsaharienne. L'UNESCO indique également que le continent a besoin de plus de 6 millions d'enseignants pour parvenir à l'éducation primaire universelle d'ici 2030.

Toutefois, il est possible d'inverser ces tendances et de réaliser des progrès significatifs en exploitant l'effet multiplicateur de la science, de la technologie et de l'innovation pour offrir une éducation de qualité en Afrique.

Des besoins modernes issus des nouvelles exigences technologiques

Le continent a progressé à grands pas vers la transformation numérique au cours de la dernière décennie. Par exemple, alors que l'Afrique subsaharienne a connu une augmentation remarquable de 115 % du nombre d'utilisateurs d'Internet entre 2016 et 2021, plus de 160 millions d'Africains ont acquis l'Internet à haut débit entre 2019 et 2022, ce qui facilite l'accès à divers services numériques, y compris l'apprentissage en ligne. L'adoption de méthodes de paiement numériques a également fait un bond, avec près de 200 millions de personnes supplémentaires effectuant des transactions numériques entre 2014 et 2021. Ces chiffres témoignent de l'importance croissante de l'économie numérique et de son impact en Afrique.

Cette croissance exponentielle des technologies numériques et l'avènement de nouveaux domaines, tels que le big data et l'intelligence artificielle, présentent des défis et des opportunités pour les systèmes éducatifs africains. Alors que la numérisation pourrait améliorer les résultats d'apprentissage, favoriser l'innovation et élargir l'accès aux ressources académiques, elle amplifie les disparités existantes. Le récent essor technologique du continent suggère toutefois que l'Afrique a le potentiel de tirer parti de cette révolution numérique qui s'accélère et d'apporter des changements, y compris la transformation de son système éducatif.

Pour maximiser les opportunités offertes par l'ère numérique, les systèmes éducatifs en Afrique doivent sauter le pas de la modernité et préparer la prochaine génération d'Africains à l'avenir du travail. Cela implique de repenser fondamentalement les approches éducatives afin de cultiver les aptitudes et les compétences nécessaires pour prospérer dans un paysage numérique en évolution rapide et réussir dans l'économie numérique. Il faut également prévoir des initiatives visant à combler la fracture numérique, qui reste criante. Selon l'Union internationale des télécommunications (UIT), le taux de pénétration de l'internet en Afrique était d'environ 28 %, contre une moyenne mondiale de 51 % en 2019.

Comme nous l'avons souligné dans notre rapport 2023 "Résoudre les paradoxes du développement de l'Afrique : financement, énergie et systèmes alimentaires", des systèmes nationaux efficaces doivent soutenir ces initiatives et être prêts à investir dans les infrastructures nécessaires, le développement des compétences et les cadres réglementaires qu'elles requièrent. Avec cet élan, l'Afrique peut transformer son système éducatif et débloquer une croissance inclusive, la prospérité et une paix durable.

Des politiques intégrées pour relever le double défi.

Pour relever ce double défi, il faut un dosage nuancé de politiques qui s'attaquent aux déficits existants tout en répondant aux exigences des progrès technologiques rapides. Nous devons mettre en œuvre des stratégies qui donnent la priorité à la réforme de l'éducation, au développement des infrastructures, à la formation des enseignants et à la culture numérique - tout cela en même temps. Une telle approche politique intégrée comprend les éléments clés suivants :

Améliorer l'accès à l'éducation : Cet objectif peut être atteint en construisant davantage d'écoles dans les zones rurales et mal desservies, en accordant des bourses et une aide financière aux étudiants, et en mettant en oeuvre des modèles éducatifs alternatifs tels que les écoles communautaires et les programmes d'apprentissage à distance.

Améliorer la formation des enseignants : Pour atteindre cet objectif, notre continent doit investir dans des programmes de formation complets qui augmentent le nombre d'enseignants tout en améliorant la qualité de leurs compétences, notamment en matière de culture numérique et de capacité à enseigner dans des classes de plus en plus numériques.

Réduire la fracture numérique : Pour atteindre cet objectif, des initiatives doivent être mises en place afin d'étendre rapidement l'accès fiable à l'internet et la disponibilité des outils numériques dans les écoles, en s'appuyant sur des partenariats avec des entreprises technologiques et des investissements dans l'infrastructure des technologies de l'information et de la communication.

Réforme des programmes scolaires : Notre approche doit inclure l'adaptation des programmes d'études pour y intégrer davantage d'enseignement des STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) et des programmes renforçant les compétences numériques afin de mieux équiper les élèves pour les défis futurs de l'ère numérique.

S'attaquer aux causes profondes des crises : Ce volet est essentiel pour créer un environnement de stabilité et de paix durable où l'éducation prospère. Il s'agit notamment de s'attaquer à l'instabilité politique et aux conflits afin de préserver le droit à l'éducation et de favoriser un progrès durable en Afrique.

La dualité des défis de l'Afrique en matière d'éducation exige un tel dosage de politiques tournées vers l'avenir. Il s'agit d'une approche différente qui vise à s'attaquer aux causes profondes des problèmes sous-jacents. Elle gère le développement au lieu de mettre en œuvre des solutions de fortune et des projets qui gèrent la pauvreté. L'un des principaux objectifs du Cycle de conférences sur l'Afrique cette année est donc de favoriser un échange qui débouche sur des recommandations politiques novatrices et applicables, axées sur les progrès à long terme de l'Afrique.

Tout au long de ce Mois de l'Afrique, abordons nos engagements en nous inspirant du message du Secrétaire général Antonio Guterres. Il a déclaré : "Nous ne pouvons pas construire un avenir pour nos petits-enfants avec un système construit pour nos grands-parents". Travaillons ensemble pour transformer l'éducation en Afrique en exploitant la science, la technologie et l'innovation.

C'est ainsi que nous construirons l'Afrique que nous voulons. L'Afrique dont le monde a besoin.

Cristina Duarte est Secrétaire générale adjointe et Conseillère spéciale du Secrétaire général des Nations Unies António Guterres pour l'Afrique.