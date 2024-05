Congo-Kinshasa: Effondrement du cours mondial du cacao - Les producteurs locaux de Beni très affectés

Au Nord-kivu dans le territoire de Beni le prix d'achat du cacao a connu une baisse considérable dans toutes les régions agricoles depuis la semaine dernière. Il y a quelques mois, le prix du kilo de cacao valait de 4 à 8.5 dollars américains. Un coût qui fait suite à la hausse du prix de ce produit sur le marché mondial, à la grande satisfaction des agriculteurs et de tous les acteurs intervenant dans la production et l'exportation du cacao. La joie a cependant été de courte durée car ces derniers temps, le prix de ce produit a connu une chute brutale sur le marché mondial.

Localement, le kilo de cacao ne coûte désormais plus que de 4 et 4.5 dollars américains. Cette situation impacte négativement les activités de production, vente et achat dans les coopératives agricoles de la chefferie des Watalinga, d'où provient une grande quantité de cacao de Beni explique David Muwaze, président de la Coopérative des Planteurs, Acheteurs, Revendeurs des Produits Agricoles dans le Watalinga. « Le kilogramme qui était à 8.5$ aujourd'hui s'achète à 4$, 4.5$ en une semaine seulement. Et aujourd'hui ça continue à baisser.

C'est nous coopératives, associations agricoles qui perdons plus parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de coopératives qui doivent subir les conséquences surtout de la perte et même d'autres peuvent tomber dans la faillite. Parce qu'ils avaient affecté leurs moyens, leurs fonds dans l'achat de cacao à un prix plus élevé et aujourd'hui comme ça baisse comme ça, ça cause plus de pertes. Nous risquerons même d'avoir des difficultés par rapport à la part sociale de nos membres dans les coopératives et associations agricoles. » Du côté de l'Office Nationale des Produits Agricoles au Congo ONAPAC à Beni, on explique cette baisse du prix par l'effondrement du cours du cacao observé au niveau mondial.