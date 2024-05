Afrique: Diplomatie parlementaire - Signature d'un accord de partenariat entre les Assemblées nationales du Congo et d'Algérie

En mission de travail en Algérie depuis le 5 mai, le président de l'Assemblée nationale du Congo, Isidore Mvouba, a signé le 6 mai avec le président de l'Assemblée populaire nationale (APN) algérienne, Brahim Boughali, un protocole cadre de coopération.

Le protocole d'entente et de partenariat entre l'APN et l'Assemblée nationale du Congo permettra, entre autres, l'échange de documents et de textes de loi des deux pays, en plus de l'organisation de forums, de conférences et des sessions de formation. Il facilitera également l'organisation de rencontres périodiques entre les deux présidents et les membres des deux institutions. Des rencontres qui permettront l'échange des points de vue concernant les grandes questions internationales et d'encourager les groupes d'amitiés et l'échange d' expériences autour des questions liées à la gestion administrative, technique et financière.

« Nous venons de signer ce protocole d'accord qui régit les rapports entre les deux chambres du Parlement. C'est un nouveau départ qui fait que nos deux institutions aient des échanges permanents, des échanges de délégations au niveau des commissions permanentes, des groupes parlementaires. Nous venons de faire une bonne fortune », s'est réjoui le président de l'Assemblée nationale du Congo après la signature du protocole d'accord avec son homologue algérien.

Avant la signature de cet accord, Isidore Mvouba et Brahim Boughali ont fait le tour d'horizon de la situation politique dans le monde en mettant un accent sur la situation en Libye et les rapports entre leurs deux institutions. Le président de la chambre basse du Parlement congolais a, en effet, salué la qualité des échanges concernant la paix et la sécurité dans le monde. « Comme nous le constatons tous, aujourd'hui le monde est de plus en plus incertain. Sur tous les continents, il y a çà et là, ce qu'on appelle des conflits locaux, mais qui ont tendance à prendre de l'ampleur.

Concernant la République algérienne démocratique populaire et la République du Congo, nous savons que nous sommes des forces de paix parce que nos deux chefs d'Etat sont des hommes de paix qui se battent pour certaines parties de notre continent. Je fais allusion à la Libye où les présidents Denis Sassou N'Guesso et Abdelmadjid Tebboune, mano à mano, se battent pour que le peuple libyen connaisse la paix », a rappelé Isidore Mvouba.

Le président de l'Assemblée nationale et sa suite ont, par ailleurs, été reçus par le président du Conseil de la nation de l'Algérie, Salah Goudjil. La rencontre a également permis d'approfondir les relations parlementaires entre l'Assemblée nationale du Congo et le Conseil de la nation (le sénat algérien).

Notons qu'Isidore Mvouba a procédé, avant ces audiences, au dépôt d'une gerbe de fleurs au mémorial Maqam Echahid, le monument des martyrs. La visite officielle des parlementaires congolais fait suite à celle effectuée à Brazzaville, en février dernier, par une délégation du Groupe parlementaire d'amitié Algérie-Congo, conduite par son président, Baghdad Benamara.