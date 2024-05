Sénégal: Le motard anonyme - Un « héros » masqué de la circulation routière

La sensibilisation sur la sécurité routière est son cheval de bataille. Lui, c'est Motard Anonyme (tout court). Sur les réseaux sociaux, ce héros des temps modernes, s'est rapidement fait un nom en dénonçant les comportements dangereux dans les rues de Dakar.

Batman opère en pleine nuit à bord de sa Batmobile pour remettre Gotham City sur la bonne voie. Motard Anonyme n'a rien à envier à ce justicier masqué tout droit sorti des bandes dessinées de l'univers de Dc Comics. Lui, c'est en plein jour qu'il opère afin de sensibiliser sur la sécurité routière. Ce super-héros des temps modernes enfourche chaque jour son fidèle destrier : sa moto.

Le casque bien vissé sur la tête, muni d'une caméra embarquée, Motard Anonyme sillonne les rues de Dakar comme investi d'une mission : celle de dénoncer les comportements dangereux sur les routes. Sans cape ni pouvoir surhumain, il filme les scènes de violation du code de la route sauvant par ricochet des vies. À bord de sa bécane, habillé d'un total look en cuir rappelant le style rock n roll, le biker n'hésite pas à s'arrêter en cours de route pour sensibiliser sur la sécurité routière. Les sorties dangereuses, le non port du casque ou encore un automobiliste qui conduit avec le rétroviseur fermé, Motard Anonyme les dénonce en un flash tout en les partageant sur les réseaux sociaux.

C'est à la suite d'une mésaventure avec un motocycliste qu'il commence à partager ses vidéos. Le conducteur lui avait violemment coupé la route. Pris par l'urgence de lui rappeler les dangers de son action et les délits liés à la conduite sans papiers, Motard Anonyme décide de l'intercepter. Par la suite, il partage la vidéo de cet incident sur Facebook, au sein d'un groupe dénommé « Dakar Scooter », dans le but de sensibiliser les autres membres.

%

« L'impact de cette vidéo a été surprenant, ce qui m'a encouragé à continuer à partager d'autres vidéos similaires. À la base, les vidéos que je capturais pendant mes trajets étaient destinées à un usage préventif, servant de preuves en cas d'accident ou d'incendie pour les besoins de l'assurance et du constat », renseigne le motard. Mais il chope rapidement le virus de la sensibilisation. A la demande insistante d'un ami, il continue en partageant ses vidéos sur Instagram où il cumule plus de 400.000 abonnés. Mais c'est sur Tiktok que ses vidéos sont les plus visionnées avec plus de 500.000 vues.

L'esprit d'un vrai motard

La moto est une véritable passion pour Motard Anonyme. Derrière ce casque se cache un féru de tout ce qui touche à l'automobile. « Mon amour pour l'automobile penchait davantage vers la moto. Avec une moto, les déplacements sont plus pratiques », reconnait-il. Mais le fait de conduire la moto est loin d'être un geste anodin. C'est avant tout un état d'esprit qu'est d'être un motard.

« Pour nous, être un "motard" va au-delà de sa simple définition littérale ; c'est un titre honorifique réservé à ceux qui incarnent la responsabilité, la passion et le respect au sein de notre communauté », explique-t-il. Notre interlocuteur tient à préciser que le terme est bien différent de « motocycliste ». Car le véritable esprit du motard repose sur des fondements solides. « Malheureusement nos usagers de la route sont très distraits et négligents, ignorant ainsi l'impact que les accidents de la route peuvent avoir », regrette-t-il.

Pour lui, la sensibilisation sur la sécurité routière est cruciale pour protéger nos vies par la promotion de comportements responsables sur la route. « Il faut des sanctions. Elles doivent être dissuasives et proportionnées aux infractions commises, avec une application équitable et cohérente par les autorités compétentes », recommande-t-il. Le motard suggère aussi d'offrir des possibilités de rééducation ou de formation afin de pouvoir aider les contrevenants à comprendre l'importance du respect des règles et à changer leur comportement sur la route. Des mesures qui vont permettre aux automobilistes de ne plus rouler à contre sens !