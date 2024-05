Sénégal: Impacts de l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz sur l'environnement et les communautés côtières - L'Etat fait sa mue

Les communautés côtières notamment celles de Saint-Louis et des dix-neuf (19) îles du Delta du fleuve Saloum craignent les impacts de la future exploitation des projets pétroliers et gaziers GTA et de Sangomar. Pour disposer d'un outil de décision et de mesure des conséquences des activités offshore en mer, l'Etat du Sénégal a lancé, depuis 2021, une évaluation environnementale stratégique. Une réunion de partage du document a eu lieu hier, mardi 7 mai 2024.

Avant le début de l'exploitation du pétrole et du gaz, prévu dès ce mois de juin, une rencontre de validation du rapport de l'Evaluation environnementale stratégique (Eess) du secteur pétrolier et gazier offshore et onshore du Sénégal, a été tenue hier, mardi 7 mai 2024. L'objectif est de faire le point sur les mesures à mettre en œuvre pour préserver l'environnement. Il devrait connaître sa version finale en juin prochain.

En attendant, le consultant a trouvé qu'il existe des zones de pêche très sensibles qui devraient motiver l'octroi de certains blocs pour que l'Etat puisse prendre les mesures idoines pour les protéger. La recommandation c'est aussi d'imposer aux compagnies l'installation de forages obliques dans les zones protégées, pour éviter les accidents. Ce conseil est une dépense supplémentaire ; il faut de ce fait, l'obligation de l'Etat pour que les entreprises s'y soumettent.

Toutes les activités devront se faire en mer, pour éviter d'impacter les communautés côtières. Dans les recommandations de l'étude d'évaluation, les sociétés pétrolières et gazières sont aussi invitées de faire des démonstrations sur comment éliminer les gaz à effet de serre sinon, de les minimiser. Il importe, selon lui, de renégocier avec les compagnies pétrolières pour prendre en compte cet aspect. Une orientation stratégique est aussi demandée, afin de préserver les activités de pêche.

%

L'Etat doit aussi veiller à la gestion des bruits sous- marins, car les activités pétrolières et gazières changent le milieu marin. Des activités sont prévues dans ce sens, mais sans une forte instance des autorités, les compagnies pétrolières et gazières ne s'exécuteront pas, prévient l'évaluateur. Il faut aussi que l'Etat s'assure que les ressources matérielles des compagnies sont en place, conformément aux études d'impact environnemental et les engagements pris.

L'électrification des usines du gaz naturel liquéfié doit être faite. Le Sénégal doit également aligner ses normes environnementales avec celles de la Banque mondiale ; ce qui facilite, à son avis, l'attraction d'investissements étrangers. En outre, le Sénégal est appelé à préparer un Plan national de développement social. Comme directive, il est également recommandé la réforme juridique, avec la mise à jour des contrats existants et déjà signés avec les sociétés pétrolières, afin de prendre en considération les exigences de l'Etude d'évaluation environnementale.

L'étude préconise ainsi le développement d'une loi-cadre pour la gestion sociale. Elle recommande, par ailleurs, une stratégie de communication nationale sur le secteur pétrolière et gazière, comme il en existe présentement en Mauritanie. Une communication est nécessaire puisque, estime-t-il, il faudrait combler le vide communicationnel pour éviter la diffusion de fausses nouvelles sur le secteur pétrolier et gazière.

De même, il faudrait établir des normes environnementales spécifiques pour le secteur pétro-gazier, mettre à jour la Contribution nationale déterminée du Sénégal. Il faut aussi établir un programme de renforcement de capacité de toutes les institutions ayant un rôle dans la gestion des impacts environnementaux et sociaux du secteur pétro-gazier. L'évaluateur recommande encore de mettre à disposition des parties prenantes un guide pour la préparation et évaluation des études d'impact environnemental et social. Il est en même temps suggéré la mise en oeuvre d'une plateforme digitale pour la gestion de l'information pour le secteur pétro-gazier. Cela suppose surtout la mise à disposition de données nécessaires pour compléter l'état référentiel des indicateurs de performance de l'Etude d'évaluation social et les intégrer dans la plateforme digitale.