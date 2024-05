Afrique: Incertitude sur la tenue de la CAN au Maroc en janvier 2025 - Le football africain toujours dans l'expectative

Initialement prévue au début de l'année 2025 au Maroc, la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football s'achemine inexorablement vers un report. Entrevue en juillet- août 2025 et janvier 2026, l'incertitude continue de planer sur la tenue de cette compétition. Le calendrier chargé par la Coupe du monde des clubs, annoncé par la Fifa aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet, a fini de bousculer l'agenda africain et mis le football africain dans l'expectative.

La question de la périodicité de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football s'est encore posée au sommet du football africain. Programmée en janvier 2025 lors des deux dernières éditions, la tenue de la prochain édition s'achemine tout droit vers un nouveau report. Un retour en milieu de l'année entre juin et juillet ou tout simplement un report en janvier 2026 ? Le doute subsiste encore. Si la fenêtre de janvier-février 2025 pourrait éviter les conflits de calendrier et garantirait une participation optimale des joueurs, bien qu'elle va à l'encontre des clubs européens, d'autres facteurs sont venus remettre en question cette périodicité. L'annonce de la Coupe du monde des clubs élargie à 32 équipes annoncée par la FIFA et prévue officiellement aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet, a fini d'entraîner un conflit de dates qui pourrait encore retarder encore l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des nations.

La superposition de calendriers a suscité depuis quelques mois un débat sur le possible report de la CAN à janvier 2026. S'il n'est pas tout simplement mis la guéguerre entre la FIFA. Un conflit d'intérêt dont le football africain continue de subir les contrecoups et dégâts collatéraux. Devant cette situation, la Fédération royale marocaine de football, avait émis son souhait de voir la CAN au Maroc se tenir en été 2025.

Mais cette proposition va à l'encontre de la préoccupation de nombreux observateurs qui avancent que l'organisation de la CAN en juin-juillet reste difficile en raison du chevauchement pourrait compromettre la disponibilité des joueurs africains participant à la CAN, du fait de leurs engagements avec leurs clubs.

Mais aussi des raisons climatiques ou de la fatigue des joueurs durant cette période qui coïncide avec la préparation des clubs en début de saison. Au moment où d'autres soutiennent que cette période contraindrait les joueurs à enchaîner le Mondial des clubs, la CAN, puis les qualifications pour la Coupe du monde 2026 en l'espace d'un mois seulement, imposant un rythme insoutenable. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a déjà souligné être « toujours en communication avec la FIFA concernant les dates» a souhaité que la CAN. «se tienne au moment opportun».

La tenue en janvier-février 2026 semble fortement envisagée. Le président de Fifa Gianni Infantino qui est resté ferme sur sa décision de maintenir la date prévue pour la Coupe du monde des clubs, par conséquent un changement de calendrier, est favorable pour le report de la 35e édition de la CAN à janvier 2026. Une période qui apparaît comme la meilleure pour éviter les conflits de calendriers et garantir le bon déroulement des deux compétitions. Pour l'heure, le football africain reste dans l'expectative en attente de nouvelles concernant le sort de l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des nations.