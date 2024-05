Afrique: Dr. Adesina, Président de la BAD - Concentrons nous sur les succès de l'Afrique, pas sur les stéréotypes

Le sommet très attendu des dirigeants des médias d'Afrique (AMLS) s'est ouvert ce jeudi 09 mai à Nairobi, au Kenya, pour répondre au besoin urgent d'un paysage médiatique prospère et indépendant dans toute l'Afrique. Le sommet réunit des dirigeants de médias, des propriétaires, des opérateurs, des acteurs clés et des responsables gouvernementaux de 48 pays pour marquer le retour tant attendu de Allafrica Media Leader Summit (ALMS) après dix ans d'interruption. Le thème du sommet, "Repenser les médias africains en cette période de profond changement", aborde les questions urgentes auxquelles l'industrie des médias est confrontée face à une époque de changements technologiques rapides.

Dr. Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement (BAD), a prononcé un discours liminaire dans lequel il a souligné la nécessité d'une nouvelle vision de l'Afrique. Il a reconnu l'importance de médias libres et indépendants pour la démocratie et le développement en Afrique. Il a souligné les défis auxquels l'industrie des médias est confrontée en raison de la pandémie de COVID-19 et de l'essor des médias sociaux. M. Adesina a insisté sur la nécessité de faire preuve d'esprit critique et de discernement face à un paysage de l'information en constante évolution.

Selon le patron de la Banque africaine de Développement, Akinwumi Adesina , le monde de l'information est en train de subir une transformation radicale. L'essor de l'internet, des médias sociaux et des téléphones portables a conduit les gens à moins se fier aux sources médiatiques traditionnelles telles que la radio, la télévision et les journaux. Cette évolution signifie que de plus en plus de personnes obtiennent leurs informations et leurs divertissements en ligne et des milliards de personnes devraient posséder un smartphone d'ici 2030, en particulier en Afrique. Cependant, ce nouveau monde en ligne présente également des défis, car la facilité avec laquelle il est possible de créer et de partager du contenu, y compris des informations potentiellement fausses, peut rendre difficile la distinction entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas.

"Des médias indépendants, professionnels, responsables et privés sont essentiels à la liberté d'expression, au développement de la démocratie et au renforcement de sociétés inclusives", a-t-il déclaré. "Cette pandémie sans précédent a bouleversé les modèles économiques, modifié les relations avec le public, réduit les revenus et mis à l'épreuve les valeurs professionnelles et la confiance morale.

« L'essor de l'internet, des plateformes numériques et des médias sociaux a détourné l'attention du public de la radio, de la télévision et de la presse écrite. »

« C'est un tout nouveau monde où la frontière entre les faits et la fiction peut devenir floue », a-t-il ajouté.

« Par conséquent, les nouvelles positives et positives sur l'Afrique disparaissent, ne sont pas marquées ou sont tout simplement absentes. »

L'Afrique a besoin d'une nouvelle vision

M. Adesina a souligné le rôle essentiel de l'information dans le développement de l'Afrique, en insistant sur la manière dont elle est produite, utilisée, interprétée et sur son impact final. Il a exprimé sa fierté de voir la Banque africaine de développement conserver la seule note de crédit AAA du continent. "Nous sommes la seule institution financière notée AAA sur le continent", a-t-il déclaré.

M. Adesina a attribué ce succès aux efforts inlassables de son personnel, du conseil d'administration et du président de la Banque.

Cette note élevée permet à la banque d'accéder aux marchés mondiaux des capitaux et de garantir des financements à long terme abordables pour les économies africaines.

"Cela est essentiel pour nous permettre d'accéder aux marchés mondiaux des capitaux et de trouver des financements bon marché et à long terme pour l'économie africaine", a-t-il expliqué. Pour illustrer le succès de la banque, il a cité une récente émission d'obligations d'une valeur de 750 millions de dollars.

"Il y a tout juste un mois, la Banque a lancé une opération de levée de fonds historique de 750 millions de dollars, qui a été notée AAA par les trois agences de notation mondiales et qui a été sursouscrite huit fois par des investisseurs du monde entier". M. Adesina a souligné l'importance de cette réalisation, qui va au-delà des finances. "C'est la première fois qu'une banque multilatérale de développement le fait à l'échelle mondiale", a-t-il déclaré.

Cela est très important : "Parce que c'est une institution africaine qui l'a fait. Cela change les perceptions. C'est une preuve de leadership et d'innovation. Et cela s'ajoute aux nouvelles positives en provenance d'Afrique". Il a étayé son propos en mentionnant d'autres récompenses reçues par la banque, qui témoignent des efforts positifs de l'Afrique en matière de développement.

"Il y a deux ans, Global Finance a classé la Banque africaine de développement comme la meilleure banque multilatérale de développement au monde. Elle a également été classée comme l'institution financière la plus transparente au monde par Publish What You Pay (PWPY). Même le Fonds africain de développement, l'organe de financement concessionnel de la banque, "a été classé par le Center for Global Development, basé à Washington, comme le deuxième meilleur au monde, au-dessus des 49 institutions de financement concessionnel de tous les pays de l'OCDE", a-t-il déclaré. "Ces développements positifs et d'autres ne sont pas le genre de nouvelles pour lesquelles l'Afrique est connue"

Et le Dr Adesina de critiquer le manque de reportages sur ces développements positifs. "La question est de savoir combien d'organismes de presse sont au courant ou ont rapporté ces faits. Il affirme que les nouvelles positives en provenance d'Afrique sont souvent éclipsées par la négativité. "Les nouvelles de l'Afrique, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur, sont souvent pleines de stéréotypes, de négativité et de vieilles blagues, d'idées fausses ou de préjugés profondément ancrés.

Une enquête réalisée en 2021 confirme ce point de vue : plus de 50 % des personnes interrogées estiment que les médias d'information africains renforcent les stéréotypes. L'enquête a révélé que plus de la moitié des médias africains reconnaissaient les reportages stéréotypés sur le continent, en mettant l'accent sur les guerres, les conflits et la famine. Selon lui, cette focalisation sur la négativité décourage l'intérêt des investisseurs.

M. Adesina a également abordé la question des jeunes Africains qui quittent le continent en raison d'un "manque d'opportunités, et non parce qu'ils le veulent". Il affirme que l'Afrique doit développer son économie pour créer un meilleur avenir pour ses jeunes. Pour ce faire, il est essentiel de changer le discours sur l'Afrique. L'image négative véhiculée par les médias décourage les investissements et rend les emprunts plus coûteux pour les pays africains. M. Adesina affirme que l'Afrique doit se développer "avec fierté".

L'image négative des médias nuit à l'Afrique

"L'Afrique a la mauvaise réputation d'être risquée", a déclaré M. Adesina, "mais cette perception est-elle la réalité ? Il a insisté sur le fait que "la perception n'est pas la réalité".

M. Adesina a mis en avant une statistique révélatrice. "Une étude menée sur 14 ans par Moody's a montré que le taux de défaillance sur les projets d'infrastructure en Afrique n'était que de 1,9 %", a-t-il déclaré. En revanche, a-t-il poursuivi, "les taux de défaillance étaient nettement plus élevés en Amérique du Nord (6,6 %), en Amérique latine (10 %) et même en Asie de l'Est (12 %)". "Alors, l'Afrique est-elle la plus risquée ? a demandé M. Adesina.

Il a mis en avant un autre point de données pour illustrer ce biais. "Regardez la facilité d'emprunt des pays africains par rapport à l'Amérique latine", a-t-il insisté. "Pour des pays ayant la même cote de crédit, les nations africaines paient des taux d'intérêt nettement plus élevés", a-t-il expliqué. "Un pays africain noté BD paie 1,1 % d'intérêts de plus qu'un pays d'Amérique latine noté de la même manière", a déclaré M. Adesina, en citant des chiffres précis. Cela se traduit par une facture salée, selon M. Adesina. "Rien que cette année, l'Afrique paiera 74 milliards de dollars de plus qu'en 2010 pour le service des prêts", a-t-il déclaré.

M. Adesina a ensuite présenté une solution pour réduire ces coûts injustes. "Le Programme des Nations unies pour le développement a constaté qu'une plus grande transparence dans les notations de crédit pourrait permettre aux pays africains d'économiser 75 milliards de dollars en paiements d'intérêts", a-t-il révélé.

"Voyez-vous le coût élevé de la partialité ?", s'est –il interrogé.

L'essor de la désinformation est une menace

M. Adesina a ensuite abordé le problème croissant de la désinformation.

"Il y a un flot de fausses informations sur l'Afrique, et cela ne fait qu'empirer", a-t-il déploré. Il a attribué cette situation à l'essor des médias sociaux et au déclin des médias traditionnels. "À mesure que les modèles économiques évoluent et s'appuient moins sur la publicité, le potentiel de négativité et de stéréotypes ne fera qu'augmenter", a averti M. Adesina.

Le développement des bots, des trolls et l'utilisation de ce que certains appellent "l'intelligence africaine" pour manipuler le contenu des médias sociaux menacent l'indépendance, la transparence et le contrôle éditorial des médias", a-t-il expliqué.

"Si la fragmentation du paysage médiatique a créé plus d'espace pour que les gens s'expriment, ce qui est une bonne chose, poursuit M. Adesina, elle est également devenue un terrain propice à des problèmes tels que l'ingérence étrangère dans l'élaboration du discours sur l'Afrique.

Il a cité une étude récente pour étayer son propos. "Un rapport de mars 2024 de l'Africa Center for Strategic Studies intitulé « Cartographie de la vague de désinformation en Afrique » a révélé que les campagnes de désinformation ciblant les systèmes d'information africains ont presque quadruplé depuis 2020", a-t-il déclaré. "Cela a des conséquences déstabilisantes et antidémocratiques".

"La montée de la désinformation alimente les efforts visant à manipuler le discours politique au sein des gouvernements, à semer la méfiance entre les citoyens et leurs dirigeants et à exacerber les divisions ethniques, religieuses et économiques", a-t-il déclaré. "En fin de compte, cela nuit à la stabilité des pays africains.

Le rôle essentiel des médias africains

M. Adesina affirme que les médias africains sont souvent éclipsés par les médias étrangers, ce qui peut perpétuer des stéréotypes négatifs. Il propose de créer une organisation de médias africains indépendante et bien financée pour contrer ces préjugés et projeter une image plus fidèle du continent.

Selon une étude réalisée par Africa NoFilter, les médias étrangers ne consacrent pas suffisamment de temps et de ressources à la mise en place de réseaux de correspondants sur le terrain, se fiant plutôt aux agences occidentales. Ces reportages biaisés passent souvent sous silence les progrès et les améliorations en Afrique, la plupart des articles étant rédigés d'un point de vue occidental.

"Les médias africains jouent un rôle essentiel en étant justes, objectifs, curieux, en enquêtant, oui, mais aussi en étant un catalyseur du développement et en promouvant des nouvelles positives sur les réalisations et les succès de l'Afrique. Il a ajouté : "Malheureusement, en raison d'un manque de ressources et d'opportunités, les journalistes africains deviennent les correspondants d'organes de presse étrangers, souvent pour des organes qui alimentent les stéréotypes qui pèsent sur le monde".

"Pour relever ces défis, a-t-il déclaré, je propose de créer une société de médias africaine respectée dans le monde entier et soutenue par des institutions financières régionales. "Je propose de créer une société de médias africains respectée dans le monde entier et soutenue par des institutions financières régionales. Cette société regrouperait et normaliserait des articles, des vidéos et des contenus vérifiés mettant en lumière les réalisations et les opportunités de l'Afrique. En outre, elle offrirait des bourses aux journalistes et correspondants africains afin de renforcer leurs capacités et de promouvoir des reportages impartiaux", indique Akinwumi Adesina.

"Le moment est venu pour les Africains de raconter leurs propres histoires et de façonner le récit du continent", a-t-il conclu.

Traduit de l'anglais sur allAfrica.com