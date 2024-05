Ghana: L'évêque de Koforidua demande que la question de l'environnement fasse partie des priorités politiques

Accra — L'exploitation minière illégale pollue les rivières et les nappes phréatiques et les déchets plastiques. Tels sont les deux principaux aspects du problème environnemental au Ghana. Un problème auquel une réponse est également recherchée au niveau académique avec la création de l'Université de l'environnement et du développement durable (UESD) à Somanya, dans la région orientale du pays. L'université a été créée par un décret présidentiel en 2015 et a ouvert ses portes en 2020. Sa mission est de "produire des diplômés dotés de connaissances et de compétences pertinentes pour être des agents de changement dans le domaine de l'environnement et du développement durable".

Il a rendu une visite pastorale à Joseph Kwaku Afrifah-Agyekum, évêque de Koforidua, qui a appelé les électeurs à exiger des partis politiques des politiques de protection de l'environnement saines, alors que la saison électorale démarre, avant les élections générales (présidentielles et parlementaires) du 7 décembre.

"La campagne électorale a commencé. Si j'en ai l'occasion, je demanderai aux candidats quelles sont leurs politiques environnementales durables", a déclaré Mgr Afrifah-Agyekum.

Les activités minières légales et surtout illégales, sous la forme de mines d'or artisanales, ont un impact important sur l'environnement et la population du Ghana. Les rivières et les sources d'eau sont contaminées par le mercure et l'arsenic utilisés pour séparer l'or des sédiments rocheux, ainsi que par d'autres métaux lourds tels que le cadmium et le manganèse. Ce n'est pas un hasard si l'évêque Afrifah-Agyekum a déclaré : "En tant qu'Akyem, nous avions l'habitude de dire : 'Akyemkwa onum birem nsuo', ce qui signifie que nous buvions l'eau de la rivière Birim. Pouvons-nous encore dire cela aujourd'hui ?

En outre, les activités minières ont réduit la surface agricole. Selon une étude de l'université ghanéenne de Tarkwa publiée en 2017, "l'utilisation des terres agricoles a diminué de 661,54 hectares entre 1986 et 2006, soit une réduction de 15,45 %. Cela est dû à la conversion de 325,83 hectares pour les activités minières (puits de mine et décharges de déchets miniers) et de 335,71 hectares pour d'autres utilisations des terres, y compris les colonies et les routes pour faciliter les activités minières."

L'autre problème environnemental grave auquel est confronté le Ghana est la fuite de déchets plastiques dans l'environnement. Selon une étude de l'ONU au Ghana, "seulement 5 % des 1,1 million de tonnes de déchets plastiques générés chaque année sont recyclés. La pollution (y compris par le plastique à usage unique) est endémique. Le plastique à usage unique pourrait durer des milliers d'années en se décomposant et est nocif pour les écosystèmes, mais il est largement utilisé au Ghana, souvent en raison de son faible coût".