Togo: Un rendez-vous incontournable pour les gourmets

Du 15 au 20 mai, la capitale togolaise sera le théâtre de la troisième édition du Festival la Marmite (FESMA), un événement dédié à la promotion et à la célébration de la diversité culinaire africaine.

L'esplanade du Palais des congrès de Lomé accueillera cet événement gastronomique qui promet une exploration des saveurs et traditions africaines.

Avec plus de 200 exposants et 50,000 visiteurs, le FESMA se positionne comme une plateforme majeure pour la valorisation des cuisines africaines.

Ce festival offre une vitrine exceptionnelle pour les chefs, les artisans de la gastronomie et les producteurs locaux qui viendront présenter leurs produits et partager leur savoir-faire avec un public passionné et curieux.

La cuisine africaine, avec sa grande diversité, est un reflet de la richesse culturelle du continent. Chaque région, chaque pays apporte sa pierre à l'édifice culinaire avec ses plats emblématiques, ses ingrédients uniques et ses méthodes de cuisson particulières.

Du couscous nord-africain aux succulentes viandes grillées d'Afrique de l'Est, en passant par les ragoûts épicés d'Afrique de l'Ouest, chaque recette raconte une histoire, celle d'un peuple, de son environnement et de ses traditions.

Selon Jean-Paul Agboh, le promoteur de l'événement, le FESMA aspire à devenir un événement culturel de référence au Togo, qui non seulement célèbre la gastronomie, mais aussi favorise l'inclusion et le rassemblement.

L'ambition est de faire de ce festival un carrefour de rencontre pour tous les amateurs de cuisine africaine, qu'ils soient togolais ou internationaux.

Le FESMA offre à ses visiteurs un véritable voyage gustatif à travers l'Afrique. C'est une occasion unique de découvrir ou redécouvrir des recettes originales, de savourer des saveurs inédites et de se délecter d'arômes envoûtants. Les participants pourront goûter à une infinité de plats, découvrir des épices méconnues et se laisser transporter par des textures et des saveurs qui témoignent de la créativité sans limite des cuisiniers africains.

Pour les amoureux de la bonne cuisine, le FESMA est une escale obligatoire pour vivre une expérience riche en goûts et en couleurs.

Republicoftogo.com :Tout est prêt pour cette IIIe édition ?

Jean-Paul Agboh : Nous mettons les petits plats dans les grands pour accueillir les festivaliers.

Plusieurs dizaines d'exposants se sont déjà inscrits et ont confirmé, l'organisation des Maman Marmite qui vont animer les Marmite du Jour, les menus quotidiens, est déjà en place, l'arrivée des Chefs étrangers en fin de semaine déjà programmée. Tandis que l'équipe de communication continue à déployer la stratégie, le staff et nos prestataires sont à pied d'oeuvre pour ouvrir le chantier de l'aménagement du site de l'Esplanade du Palais des Congrès.

Republicoftogo.com : Quelle est la programmation de l'édition 2024 ?

Jean-Paul Agboh : Comme pour les éditions précédentes, le programme se veut exigeant, diversifié et riche. Il allie l'authenticité à la créativité. Il crée un moment et un cadre pour la valorisation de nos produits locaux et la promotion de la cuisine africaine et togolaise.

Le Festival propose une grande foire culinaire et agroalimentaire, le coeur de l'évènement, où sont attendus plusieurs exposants, de même qu'au moins 50.000 visiteurs. Notre pari à travers cette grande rencontre à la fois festive et prospective, est de promouvoir toute la chaîne de valeur de la ferme à l'assiette. Ainsi c'est une foire pour les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les grossistes, les artisans, les commerçants, les industriels, les financiers ou encore les institutionnels etc. venus de différents horizons et secteurs d'activités.

Cette édition se veut par ailleurs être un carrefour du donner et du recevoir, un cadre de transmission avec des formations et ateliers, et de partage avec des échanges et rencontres.