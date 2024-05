Afrique de l'Ouest: Bourse - Plus de 2,500 milliards FCFA de transactions enregistrées ce mercredi 8 mai 2024 à la BRVM.

A l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 8 mai 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), il a été enregistré plus de 2,500 milliards de transactions.

La valeur de ces transactions s'est en effet établie à 2,553 milliards de FCFA contre 675,333 millions de FCFA la veille. A l'origine de ces fortes transactions, il y a une valeur transigée de 2,035 milliards au niveau du compartiment des obligations. Le marché a, en particulier enregistré des transactions portant sur 200 010 obligations Etat du Sénégal 6,15% 2023-2030 au prix unitaire de 10 000 FCFA, soit une valeur totale de 1,900 milliard de FCFA.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 51,445 milliards, passant de 8 145,519 milliards de FCFA la veille à 8 196,964 milliards de FCFA ce mercredi 8 mai 2024.

Celle du marché obligataire est resté stationnaire à 10 267,013 milliards FCFA.

Tous les indices sont en hausse contrairement aux séances précédentes. L'indice BRVM Composite a ainsi progressé de 0,63% à 220,33 points contre 218,95 points la veille.

L'indice BRVM 30 est dans la même dynamique, enregistrant une hausse de 0,65% à 110,41 points contre 109,70 points précédemment.

La plus forte hausse est celle de l'Indice BRVM Prestige avec 0,78% à 104,45 points contre 103,64 le mardi 7 mai 2024.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres AGL (Africa Global Logistics) Côte d'Ivoire (plus 7,38% à 1 456 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,03% à 990 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (plus 6,83% à 6 410 FCFA), ETI Togo (plus 6,25% à 17 FCFA) et SMB Côte d'Ivoire (plus 3,84% à 11 640 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 370 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,48% à 990 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 6,52% à 430 FCFA), Total Sénégal (moins 3,77% à 2 300 FCFA) et Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 3,70% à 650 FCFA).