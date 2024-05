Madagascar: Santé oculaire - Le traitement de la cataracte s'améliore

Modernisation de la prise en charge chirurgicale des pathologies ophtalmologiques. La chirurgie de la cataracte évolue au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Anosiala.

Depuis 2023, l'hôpital utilise la phaco-émulsification pour opérer ses patients. Il s'agit d'une technique chirurgicale ophtalmologique très avancée qui consiste à extraire le cristallin opacifié en utilisant des ultrasons et à le remplacer par une lentille intraoculaire. «Les avantages de cette technique, c'est la rapidité de l'opération et du temps de convalescence», indique le professeur Gaëtan Duval Solofomalala du CHU Anosiala, hier. Cette année, un microscope opératoire moderne, doté d'un éclairage Led, d'un double canal optique (opérateur + aide-opératoire) et d'un moniteur vidéo a complété le plateau technique du service d'ophtalmologie du CHU Anosiala.

Cet appareil permet la sécurité des interventions chirurgicales. «Dans le cadre de sa responsabilité sociale d'entreprise (RSE), TotalEnergies s'engage à promouvoir l'accès à la santé pour les populations les plus vulnérables. Cette initiative reflète sa volonté de répondre aux enjeux sociétaux de manière durable, en apportant un impact positif aux communautés où elle opère», lance Marième Sav Sow, directrice générale de TotalEnergies Marketing Madagasikara qui a financé l'achat de cet appareil.

Ces appareils sont utilisés pendant les campagnes de chirurgie de la cataracte menées par le CHU Anosiala et l'association Pneumo-Aide. Du 30 avril au 5 mars, une cinquantaine de patients ont été opérés dans cet hôpital lors d'une mission ophtalmologique de cette association humanitaire. Hier et aujourd'hui, les patients opérés ont effectué un contrôle à l'hôpital.

Les deux missions ophtalmologiques annuelles de l'association Pneumo-Aide ne consistent pas uniquement à opérer des patients, mais aussi à former les chirurgiens malgaches aux techniques chirurgicales ophtalmologiques les plus avancées, à dépister et à traiter les pathologies chirurgicales.