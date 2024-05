Madagascar: Gestion des risques d'urgence / Boeny - La stratégie de financement discutée

Comme chaque année, la Cellule de prévention et d'appui à la gestion des urgences (CPGU) au niveau de la primature prépare en avance la gestion des risques et des catastrophes à Madagascar et surtout dans les régions.

Pour celle de Boeny, une séance d'information sur la stratégie de financement de la gestion des risques et des catastrophes à Madagascar a été organisée durant deux jours à l'hôtel les Roches Rouges, à la Corniche, les 2 et 3 mai derniers.

L'identification ou l'état des lieux et les priorités locales dans la région Boeny ainsi que l'exploration du contenu de la stratégie et de la coordination de la gestion financière étaient le but de ces deux jours de réunion.

« L'objectif de cette stratégie est que le pays puisse avoir une solution financière en cas de catastrophe. Il existe de nombreuses étapes dans la gestion du danger et de la catastrophe, afin qu'il y ait quelque chose à mobiliser en matière de préparation et de récupération lors du sauvetage temporaire. Lorsque l'impact de la catastrophe est très grave, nous devrions être en mesure de mobiliser d'autres types d'instruments financiers tels que l'assurance, ce que nous réalisons déjà avec les pays africains», a déclaré le coordonnateur national de la CPGU.

« La région Boeny est l'une des premières régions concernées par cette séance d'information. La région espère que la mise en place de ce fonds pour faire face à l'urgence et au redressement à long terme soit effectuée », a exhorté le directeur de la synergie de développement au niveau de la région Boeny.

Une approbation de la mise en place d'un guichet unique sera proposée pour la réalisation de ce projet.