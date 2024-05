Madagascar: Festival Arléo à la Réunion - L'équipe Bann Papang prête à présenter son installation

Après un mois passé en résidence artistique pour concevoir leur installation, Airjp Tagman, Soa Ravelo et Bonheur sont prêts à présenter leurs oeuvres lors du festival Arléo à La Réunion, du 8 au 12 mai.

Terminant leur résidence artistique à La Réunion, débutée mi-avril, l'artiste malgache Airjp Tagman, le graffeur réunionnais «Bonheur», et la polyvalente Soa Ravelo, chanteuse, compositrice et anthropologue réunionnaise-malgache, forment le collectif Bann Papang. Ils sont prêts à présenter leurs oeuvres lors de la seconde édition du Festival Arléo à Hell-Bourg, La Réunion, du 8 au 12 mai.

Le collectif Bann Papang propose une expérience immersive intitulée «Sentié», du 8 au 12 mai. Différents dispositifs de médiation, d'installations sensorielles et interactives seront mis en oeuvre pour offrir une expérience immersive et unique aux visiteurs de la kaz Javel métamorphosée. « Le fil conducteur de notre installation, c'est le sentier. Les gens vont suivre un sentier pour pouvoir déambuler dans plusieurs pièces de la maison », souligne Airjp Tagman. Le thème du festival étant la terre en mouvement, toute notre installation immersive parle de ce sujet de différentes manières.

Une bonne complicité

Ouvert au public, cet événement s'annonce comme un rendez-vous incontournable à La Réunion, offrant une véritable démocratisation de l'art dans toutes ses dimensions. L'équipe Bann Papang avec Airjp Tagman prouve toujours une bonne complicité lors de cette résidence artistique. « L'ambiance est cool même si travailler en équipe n'est pas toujours simple pour tout le monde, on arrive à bien avancer. Bonheur et moi sommes dans toute la partie installation, la peinture, la lumière, la construction. Je réalise des images telles que des prises de vue avec un drone, un appareil photo en plus de l'installation, et Soa s'occupe de la partie sonore de toute l'installation. Bonheur et moi avons fait un atelier avec une classe de 3e au lycée de Mare à Citron sur le thème de l'éboulis et les avons fait participer dans l'une des pièces dans laquelle nous investissons », termine Airjp Tagman.

Le festival promet un voyage sensoriel riche en découvertes, avec des expositions photographiques, des installations époustouflantes, des mappings éblouissants, une musique envoûtante, un théâtre vibrant, des danses envoûtantes, des contes et bien d'autres formes artistiques.