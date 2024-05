Madagascar: Intempéries - Soutien du Japon aux victimes de Gamane

Le Japon a remis plusieurs sacs de riz à l'antenne du Programme Alimentaire Mondial (Pam) dans sa réserve alimentaire de Tolagnaro. Ce don vise à soutenir les activités de cet organisme dans l'assistance aux victimes du cyclone Gamane et du changement climatique.

Au chevet des victimes. Hier, le Japon a remis une cargaison de 1 662 tonnes de riz, équivalent à 1,4 million de dollars, à l'agence du Programme Alimentaire Mondial. C'était dans la région Anôsy, l'une des plus touchées par le cyclone Gamane. Takaku Yoshiki, chargé d'affaires de l'ambassade du Japon, explique que ce don s'inscrit dans l'optique de créer un impact là où le besoin se fait le plus ressentir. "Ce soutien du Japon permettra d'intervenir dans les endroits où les gens en ont le plus besoin et aura un impact considérable sur l'efficacité et l'efficience de l'aide alimentaire humanitaire fournie par le Pam dans les zones affectées", explique-t-il.

Ces trois régions de l'île font partie des localités régulièrement touchées par des cyclones ainsi que d'autres cataclysmes comme la famine et le changement climatique. Un geste salué par Outman Badaoui, chef du programme du Pam dans la Grande île. Il a remercié le gouvernement du Japon pour son "soutien inestimable et continu" et a ajouté que " ce don est l'expression de la solidarité du Japon envers le gouvernement malgache afin de venir en aide aux populations les plus vulnérables contre les chocs climatiques". Les régions du Nord, du Sud-est et du Sud-ouest de l'île sont les plus touchées par les cyclones et les affres du changement climatique.

Après le passage du cyclone Gamane, les dégâts se sont chiffrés à 339 milliards d'ariary. Une situation qui a poussé les autorités locales à lancer un appel à l'aide internationale. De passage à Madagascar, Yoko Kamikawa, ministre japonaise des Affaires étrangères, avait déjà souligné l'importance de la coopération en termes d'aides au développement et alimentaires. Une politique qui se traduit par le soutien continu de son pays aux populations vulnérables. « L'engagement du Japon envers l'aide alimentaire et la coopération internationale est un pilier essentiel dans la lutte contre les défis auxquels sont confrontées les populations vulnérables à Madagascar, en particulier dans les régions du Sud, du Sud-est et du Nord de l'île », indique-t-on.

Au début du mois d'avril, lorsque l'état de sinistre national avait été déclaré suite au passage ravageur du cyclone Gamane, deux pays dont la Chine et Israël ont répondu à l'appel à l'aide internationale lancé par l'État malgache. Ils ont remis des vivres aux sinistrés.