Madagascar: Entrepreunariat - Les étudiants appelés à innover les villes

Digitalisation et renouvellement. À travers le concours inter-universitaire, les étudiants dans toute la Grande île sont conviés à participer à l'innovation urbaine. Appelé Hackathon 2024, ce concours vise à développer des projets innovants et technologiques. Les groupes participants devraient se focaliser sur le thème choisi, « Innover la ville : réinventer la vie urbaine avec des solutions digitales. » Un projet qui permet de répondre aux priorités politiques comme la promotion de l'entrepreneuriat, l'appui au développement du secteur privé dans le pays et une gestion de la création d'emplois.

Le directeur de la Maison de l'Entrepreneuriat, Seheno Ranoarivony, lors d'une conférence de presse organisée à la Maison de l'Entrepreneuriat à Ambohijatovo hier, a expliqué : « Nous sommes complètement immergés dans le monde numérique en ce moment. Nous tenons à inciter les participants à apporter des solutions digitales par rapport au changement et à l'amélioration des villes urbaines. De plus, le programme des Nations unies sur l'atteinte du dixième Objectif de Développement Durable, qui est la transition digitale, coïncide avec le concours. »

Par rapport aux détails du concours, ceux qui veulent s'inscrire rempliront un formulaire en ligne comportant les détails du projet. Toutes les dépenses seront prises en charge. Ensuite, les participants assisteront à une formation intensive, qui se déroulera du 03 au 07 juin 2024 à Antananarivo. Mais pour y participer, les participants doivent former un groupe constitué de deux à trois étudiants. Il est à préciser que seul un groupe d'étudiants pourra représenter son établissement. Les gagnants du concours seront récompensés par une année d'accompagnement dans le développement du projet. Et ils bénéficieront d'outils informatiques tels qu'un ordinateur et une tablette.

%

Il s'agit d'un concours destiné aux jeunes esprits créatifs sur des projets innovants et technologiques. « Nous avons les compétences et les expériences nécessaires pour former les jeunes sur l'élaboration d'un projet », lance Rija Rahajarizafy de l'Orange Digital Center.

Le concours est organisé en partenariat avec Orange Digital, Nexta, Zafitody et le Centre. Financé par l'Union européenne et l'Onudi ou Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, il promet de rassembler les meilleures idées afin d'améliorer la vie urbaine à Madagascar.