Madagascar: Pêche illicite - Des Sri Lankais condamnés

Quatorze Sri Lankais sont reconnus coupables de pêche illégale par le tribunal de Mahajanga. Chacun devra payer une amende de plus d'un milliard d'ariary.

Un milliard cinquante millions d'ariary par accusé et neuf cent millions d'ariary par dauphin pêché. Ce sont des amendes que quatorze Sri Lankais sont condamnés à payer. La sentence du tribunal de Mahajanga est tombée, le 2 mai.

Tous ces accusés coupables de pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) dans les eaux malgaches écopent également de deux mois d'emprisonnement ferme, selon le verdict prononcé. Leurs deux palangriers battant pavillon sri lankais, baptisés « Ruth Baby » et « Ruth Baby 3 », leur ont été définitivement retirés et offerts au ministère de la Pêche et de l'Économie bleue (MPEB).

Ces navires ont effectué une longue traversée depuis Sri Lanka et ont pratiqué leurs activités illégales au large de Tambohorano, dans la région de Melaky. Ils y sont arrivés, l'un après l'autre. Le premier s'est introduit dans notre zone maritime, le 24 mars, avec dix personnes à bord. L'autre est apparu, le 29 mars, avec quatre occupants.

Ils ont été repérés dans le cadre de la 62e Mission de surveillance régionale de la pêche de la Commission de l'océan Indien. Ils ne disposent d'aucune licence de pêche.

Mammifères marins

Or, tout bateau étranger est censé en avoir avant de pouvoir pêcher dans nos eaux territoriales. Les voleurs se sont également servis de matériel non autorisé pour attraper des mammifères marins protégés. Plusieurs dauphins ont été saisis à bord de leurs engins de pêche.

« Ces navires appartiennent désormais à Madagascar. Nous en avons maintenant vingt-cinq que nous pouvons utiliser pour lutter contre la pêche INN », communique le MPEB.

Un autre palangrier confisqué en octobre 2023 à Nosy Be en fait déjà partie. Son équipage, composé de huit hommes, toujours des ressortissants sri lankais, s'adonnait à la chasse non loin de l'île Mitsio quand la Marine nationale avec son garde-côte « RC Trozona » l'a intercepté.

Trois tonnes de requins ont été trouvés à l'intérieur. Les huit responsables ont été interpellés et enquêtés par les inspecteurs du Centre de surveillance de la pêche à Nosy Be. Ils ont pu quitter la Grande île sans leur bateau après s'être acquittés de lourdes amendes.